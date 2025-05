Santa Marinella, droga in casa: arrestato minorenne incensurato

Era un ragazzo come tanti, incensurato, poco più che adolescente. Frequentava le strade di Santa Marinella con la disinvoltura tipica di chi pensa che niente possa accadere.

E invece ieri pomeriggio, nel silenzio di un’operazione mirata e rapida, i Carabinieri della Stazione locale hanno bussato alla sua porta. Quella visita si è trasformata in un arresto, e in un brusco risveglio.

Il giovane, minorenne e senza precedenti, è stato trovato in possesso di un vero e proprio mini-market della droga. Nel corso dei controlli, estesi anche all’interno della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 330 grammi di cocaina, 289 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana.

Il tutto era nascosto tra oggetti comuni: un cassetto della scrivania, una scatola tra i vestiti, persino tra i libri di scuola. Accanto alla sostanza stupefacente, anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Ogni dettaglio raccontava di un’attività ben organizzata.

I militari erano in zona per un controllo mirato al contrasto dello spaccio. Nulla lasciava immaginare che a finire in manette sarebbe stato un minorenne, che fino a quel momento non aveva mai attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Eppure, i sospetti su alcuni movimenti anomali nei dintorni della sua abitazione hanno fatto scattare il controllo.

La droga sequestrata, per quantità e varietà, fa pensare a un giro ben più ampio di quello di un semplice “debito tra ragazzi”.

Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti con reti di spaccio più strutturate, magari che coinvolgono anche altri giovanissimi nella zona. Il minore è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.