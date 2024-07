Santa Severa, incendio in un fienile all’alba: sul posto i vigili del fuoco

Un fienile situato lungo la strada provinciale Tolfa – Santa Severa è stato completamente distrutto da un incendio divampato questa mattina all’alba. Le fiamme, partite intorno alle 5, si sono propagate rapidamente, alimentate dal materiale combustibile stoccato all’interno del deposito.

L’allerta è stata lanciata prontamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, con le autobotti AB17 e AB34. I pompieri hanno lavorato con tenacia per domare le fiamme e confinare l’incendio, evitando che si propagasse alle aree circostanti.

L’intervento tempestivo e l’abilità dei Vigili del Fuoco hanno permesso di circoscrivere il rogo in poche ore e di porlo sotto controllo.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti e la viabilità sulla strada provinciale non ha subito particolari disagi.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per le indagini.

Al momento, non si escludono diverse ipotesi, tra cui un corto circuito o un atto doloso.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙