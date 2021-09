Sara Matteo all’Alexanderplatz Jazz Club e JazzImage

Lunedì 20 Settembre 2021, alle ore 19, presso l’Alexanderplatz Jazz Club e JazzImage in Viale Parco del Celio, presentazione del libro “Il pianoforte Zen” della pianista Sara Matteo in dialogo con il giornalista Paolo Subioli, autore di “Zen in the city”.

Durante la presentazione l’artista eseguirà al pianoforte brani di F. Chopin e C. Debussy.

“Ogni movimento che si crea non è fine a se stesso, ma continua in quello seguente, in un continuo circolo virtuoso di propagazione energetica, necessaria alla liberazione dello spirito….” Un libro che mira a trovare una perfetta sintesi tra consapevolezza del gesto ed espressione musicale.

La pianista-scrittrice Sara Matteo ha già presentato brillantemente il suo libro presso la Biblioteca Vaccheria Nardi il 21 giugno scorso in occasione della Festa della Musica con un bellissimo concorso di pubblico e di addetti ai lavori. Lì ha trattato, insieme con il maggior cultore della filosofia zen Paolo Subioli le linee guida del libro in cui si spiega la tecnica pianistica in relazione agli insegnamenti dei grandi maestri di spada giapponesi Miyamoto Musashi e Yamamoto Tsunetomo, il cui percorso si delinea lungo le sponde della filosofia Zen, a creare una condizione psicofisica ottimale, tale da mettere il pianista a proprio agio nel superare qualsiasi difficoltà. Un richiamo alla ricerca del Sé attraverso l’arte del pianoforte.

L’artista è attesa a breve per la presentazione dello stesso libro alla Radio Vaticana. Un ambito riconoscimento per la pianista che oltre all’insegnamento al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia e al Santa Cecilia di Roma ha fondato 18 anni fa, insieme con il pianista Sasha Bajcic, la prestigiosa Scuola di Musica “Anton Rubinstein” vanto del IV Municipio e della città di Roma. A Sara Matteo tutte le nostre felicitazioni.

L’Alexanderplatz Jazz Club e JazzImage in Viale Parco del Celio Roma è accessibile dall’ingresso della salita di San Gregorio. Ingresso libero rispettando gli obblighi e restrizioni del Covid.