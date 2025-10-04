Saxa Rubra: volano calci e pugni fuori una discoteca. In sei finiscono all’ospedale

Roma nord è stata scossa all’alba di sabato 4 ottobre da una rissa violenta tra giovani ventenni davanti a una nota discoteca di Saxa Rubra, in viale Maurizio Barendson.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile, trovando la scena in pieno caos.

Quattro ragazzi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118: due sono stati trasportati al San Filippo Neri, uno al Gemelli e uno a Villa San Pietro, tutti in codice giallo.

Ma la rissa non si è limitata ai pugni. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha travolto alcuni partecipanti prima di allontanarsi.

A bordo c’erano due ragazzi, portati in caserma per accertamenti, ma anche loro hanno avuto bisogno di cure mediche a causa dei dolori riportati.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

