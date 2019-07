Scavo e Ricomposizioni di Marco Tullio Dentale al Macro di Roma

Dal 10 al 13 luglio (orario 10/20 ingresso libero) Scavo e Ricomposizioni di Marco Tullio Dentale sbarca nella Stanza Media del Macro di Roma.

Carte, cataloghi, brochure saranno “scavate” come siti nei quali cercare, trovare, scoprire. Carte tagliate e ricomposte, per nuove letture ed interpretazioni. Ricomposizione come lettura e riscrittura creativa di una realtà già costituita. Marco sarà presente durante tutta la durata della mostra.

Sul tavolo di lavoro di Marco, progetti, idee, elaborazioni per questa mostra.

È in calendario anche la performance “Ricomponendo parole” per voce e percussione con Serena Damiani (circa 20 minuti): mercoledì 10 alle ore 19 / e venerdì e sabato alle ore 16. (Macro Asilo ingresso da via Nizza e da Via Reggio Emilia).