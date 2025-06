Schianto a Castel di Leva: muore un uomo di 41 anni, quattro ragazzi feriti gravemente

Un altro drammatico incidente stradale ha colpito la Capitale, portando via la vita di un uomo di 41 anni e ferendo gravemente quattro giovani. È successo in via di Castel di Leva, altezza civico 225, al confine tra la periferia urbana e l’Agro romano, dove il buio della sera si è fatto ancora più pesante.

Due auto, una Fiat Panda e una Renault Megane, si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare. A bordo della Panda c’era solo lui, il 41enne italiano che non ha avuto scampo. I soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Nell’altra auto, una comitiva di ventenni: per loro la notte si è trasformata in un incubo.

Una ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio: le sue condizioni sono gravi. Con lei, anche il conducente della Megane, un 21enne, è stato portato nello stesso ospedale.

Gli altri due ragazzi sono stati trasferiti al San Giovanni, anch’essi in gravi condizioni. Tutti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco arrivati tempestivamente sul posto insieme agli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale.

Le auto sono state sequestrate, come previsto dalla prassi. Intanto, il conducente della Renault è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La strada, chiusa per ore al traffico, porta ancora i segni di quella tragica serata: vetri sull’asfalto, strisce di frenata e l’odore acre dei liquidi motore.

Un’altra croce che si aggiunge alla lunga lista: è la 62esima vittima delle strade di Roma e provincia nel 2025. Un numero che non accenna a fermarsi, e che trasforma ogni weekend in una potenziale tragedia.

