Scomparsa da due giorni dalla Puglia, ventisettenne ritrovata a San Pietro dalla Polizia Locale

Si è concluso nel migliore dei modi, all’ombra del colonnato di San Pietro, il dramma di una famiglia pugliese che da quarantotto ore viveva nell’incubo per la scomparsa della figlia ventisettenne.

La giovane, che si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione lo scorso 3 giugno facendo perdere le proprie tracce, è stata individuata e salvata ieri mattina nel cuore del rione Borgo grazie all’intuito e alla sensibilità degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il ritrovamento è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio e prevenzione a ridosso dell’area vaticana, una zona particolarmente affollata di turisti e pellegrini.

Qui gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) hanno notato la ragazza che si aggirava tra la folla, isolata e in evidente stato di fragilità, disorientamento e forte shock emotivo.

Il dialogo con gli agenti dell’Unità Spe

Sola, spaventata e in uno stato confusionale acuto, la ventisettenne si trovava in una condizione di potenziale e gravissimo pericolo.

Comprendendo immediatamente la delicatezza della situazione e cogliendo i segnali di disagio della giovane, i “caschi bianchi” romani hanno deciso di non adottare un approccio formale: si sono avvicinati con cautela e, parlandole a lungo con calma ed empatia, sono riusciti a instaurare un delicato rapporto di fiducia, rassicurandola e offrendole assistenza al riparo dal flusso dei passanti.

Un approccio umano e protettivo che si è rivelato determinante per metterla in totale sicurezza e convincerla a fermarsi per i successivi accertamenti anagrafici.

L’allarme alla centrale “Lupa” e l’abbraccio con la madre

Una volta accompagnata nei presìdi di sicurezza, gli agenti hanno incrociato i dati della ragazza con la Centrale Operativa “Lupa” del Corpo.

Dal terminale è emerso immediatamente il verbale di ricerca: nei confronti della ventisettenne era stata infatti attivata una nota di rintraccio su scala nazionale a seguito della denuncia formale presentata dai familiari in Puglia subito dopo il suo allontanamento.

Accertati i fatti, la Polizia Locale ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del 118, che ha preso in carico la giovane per prestarle le prime cure e i controlli medici del caso in ospedale.

Contemporaneamente, gli investigatori dello Spe hanno rintracciato la madre della ragazza, comunicandole la fine dell’incubo.

La donna, in preda a una profonda commozione, ha espresso una vasta e commossa gratitudine nei confronti della Polizia Locale prima di mettersi immediatamente in viaggio verso Roma per poter finalmente riabbracciare la figlia.

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