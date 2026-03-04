Scontro tra treni sulla Termini-Centocelle: servizio paralizzato

Poteva trasformarsi in tragedia, ma per un miracolo nessuno è rimasto ferito. Questa mattina, intorno alle 7:30, due convogli della linea Termini-Centocelle si sono scontrati all’altezza di Ponte Casilino, nel tratto più delicato dell’intera rete, dove i binari si “compenetrano” per motivi di spazio urbano.

Lo scontro ha bloccato completamente il servizio, provocando disagi a centinaia di pendolari diretti verso il centro e le periferie della Capitale.

Binario compenetrato: il punto più critico della linea

Il tratto in questione, lungo circa 50 metri, rappresenta un ingegnoso compromesso ingegneristico. I binari delle due direzioni non si incrociano come in un classico scambio, ma si avvicinano fino a “incastrarsi”, occupando la larghezza di un solo binario.

Un sistema che elimina la complessità degli scambi tradizionali, ma che richiede coordinamento e segnalamento infallibili. In questo caso, qualcosa è andato storto, portando i due treni a trovarsi faccia a faccia nello stesso istante.

Guasto tecnico o errore umano?

Le indagini, si muovono ora su due piste principali:

Malfunzionamento dei sistemi: sensori di terra o dispositivi di bordo che avrebbero dovuto rilevare la presenza di un convoglio e bloccare l’accesso dell’altro, potrebbero non aver funzionato correttamente.

Errore del macchinista: non è escluso che uno dei conducenti abbia oltrepassato un segnale rosso, provocando lo scontro.

Gli esperti stanno analizzando registrazioni e dati dei sistemi di bordo per chiarire responsabilità e cause.

Servizio sospeso, navette per i pendolari

ATAC ha immediatamente sospeso la circolazione sulla linea, attivando un piano di emergenza:

Autobus sostitutivi: potenziata la linea 105 con vetture aggiuntive per garantire collegamenti tra Termini, Centocelle e Ponte Casilino.

Tempistiche incerte: la riapertura dipenderà dall’esito dei rilievi e dai lavori necessari per ripristinare binari e motrici danneggiati.

La linea resterà sotto stretta sorveglianza fino a quando tutte le criticità del tratto compenetrato non saranno risolte.

