Scontro treno-bus a Soriano nel Cimino: diversi studenti feriti
Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire le responsabilità. Cotral, che gestisce la tratta, ha attivato una commissione interna per ricostruire la dinamica
Un boato improvviso, poi lo scontro. Paura all’alba lungo la linea Roma-Civita Castellana-Viterbo, dove un treno e un pullman si sono scontrati in corrispondenza di un passaggio a livello sulla strada Sorianese.
L’incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 19 marzo, in un punto particolarmente delicato della viabilità: un attraversamento ferroviario privo di barriere, regolato soltanto da segnali luminosi e acustici.
L’impatto e i soccorsi
Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio ferroviario e il bus – su cui viaggiavano diversi studenti – sono entrati in collisione mentre attraversavano l’incrocio.
Nonostante la violenza dell’urto, il bilancio è fortunatamente contenuto. Molti dei ragazzi a bordo del pullman hanno riportato contusioni ed escoriazioni lievi, mentre l’autista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 insieme ad alcuni passeggeri in stato di shock.
Il treno, pur coinvolto nell’impatto, è rimasto sui binari ed è stato successivamente spostato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.
Le indagini: cosa non ha funzionato
Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire le responsabilità. Cotral, che gestisce la tratta, ha attivato una commissione interna per ricostruire la dinamica.
Sotto esame il corretto funzionamento dei segnali al passaggio a livello, così come le condizioni dell’infrastruttura e la visibilità lungo la strada Sorianese.
Non si esclude, inoltre, un possibile errore umano: saranno analizzati i comportamenti e i tempi di reazione dei conducenti coinvolti.
Disagi per pendolari e studenti
L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea è stata temporaneamente interrotta nel tratto tra Vignanello e Viterbo per permettere gli accertamenti tecnici e le verifiche di sicurezza.
Per limitare i disagi, sono stati attivati servizi sostitutivi su gomma, ma per pendolari e studenti si prospetta una giornata complessa, tra ritardi e collegamenti rallentati.
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