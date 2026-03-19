Scontro treno-bus a Soriano nel Cimino: diversi studenti feriti

Un boato improvviso, poi lo scontro. Paura all’alba lungo la linea Roma-Civita Castellana-Viterbo, dove un treno e un pullman si sono scontrati in corrispondenza di un passaggio a livello sulla strada Sorianese.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 19 marzo, in un punto particolarmente delicato della viabilità: un attraversamento ferroviario privo di barriere, regolato soltanto da segnali luminosi e acustici.

L’impatto e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio ferroviario e il bus – su cui viaggiavano diversi studenti – sono entrati in collisione mentre attraversavano l’incrocio.

Nonostante la violenza dell’urto, il bilancio è fortunatamente contenuto. Molti dei ragazzi a bordo del pullman hanno riportato contusioni ed escoriazioni lievi, mentre l’autista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 insieme ad alcuni passeggeri in stato di shock.

Il treno, pur coinvolto nell’impatto, è rimasto sui binari ed è stato successivamente spostato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

Le indagini: cosa non ha funzionato

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire le responsabilità. Cotral, che gestisce la tratta, ha attivato una commissione interna per ricostruire la dinamica.

Sotto esame il corretto funzionamento dei segnali al passaggio a livello, così come le condizioni dell’infrastruttura e la visibilità lungo la strada Sorianese.

Non si esclude, inoltre, un possibile errore umano: saranno analizzati i comportamenti e i tempi di reazione dei conducenti coinvolti.

Disagi per pendolari e studenti

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea è stata temporaneamente interrotta nel tratto tra Vignanello e Viterbo per permettere gli accertamenti tecnici e le verifiche di sicurezza.

Per limitare i disagi, sono stati attivati servizi sostitutivi su gomma, ma per pendolari e studenti si prospetta una giornata complessa, tra ritardi e collegamenti rallentati.

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