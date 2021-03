Scoperto un antico muro romano a Tor Tre Teste

In un piccolo quartiere come Tor Tre Teste, quasi un paese, qualsiasi novità diventa avvenimento, ma quando la novità è un avvenimento allora tutto assume un colore più brillante.

Il colore del quale si sta parlando è color tufo, marrone verdastro e la brillantezza è quella tipica dell’aurea di Roma.

In un piccolo quartiere come Tor Tre Teste succede che quando si scava un tratto di strada la storia emerge e inizia a narrare di echi lontani.

In via Davide Campari quell’eco si avverte, sotto quel telo di tessuto non tessuto è protetto un frammento del nostro passato che gli archeologi stanno rispettosamente discoprendo.

Se si ha la fortuna di transitare al momento giusto si riesce anche a scattare qualche foto ed allora tutto assume un altro valore, e quegli echi che gli anziani tramandano di una villa nel quartiere prendono una consistenza fisica.

I tecnici non si sbilanciano, per la verità professionalmente hanno saputo ben glissare le domande poste dalla loro collega e giornalista che si è precipitata appena la notizia è giunta alle sue orecchie, ma qualcosa si intravede, e quel qualcosa sa di storia, di antico, di Roma.

Cosa sia ancora non si può dire, da lontano (non è possibile avvicinarsi) sembra un muro di fondazione e dai frammenti ceramici che si intravedono sulla superficie di scavo sembra che il periodo potrebbe essere assimilabile al Tardo Antico (tra la caduta dell’Impero Romano e l’Alto Medioevo, IV-V secolo d.C.).

Lo scavo è in pieno corso d’opera, le analisi stratigrafiche devono essere portate a termine e tutto è ancora in divenire ma qui, nel V Municipio, in un piccolo quartiere come Tor Tre Teste succede anche questo!