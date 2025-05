“Scrittoridabere e Musicadassaggiare” a Maccarese

Domenica 18 maggio 2025 “Scrittoridabere e Musicadassaggiare” al Castello San Giorgio, Viale Maria, 3 – Maccarese, Fiumicino (RM) – Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, previa prenotazione alla mail infoscrittoridabere@gmail.com – Orario apertura 18:00-23:00 Info: www.musicompound.com

PROGRAMMA

Ore 18:00 Daniela Brancati incontra gli autori Luigi Di Gregorio, Carmine Fotia, Oria Gargano, Laura Renzi e Yari Selvetella. Intermezzi musicali del Duo Acoustic Session con Paolo Rainaldi, chitarra e Francesca Relli, voce.

A seguire “Quattro passi fra i ricordi di Fregene” con Dario Salvatori

Ore 19:00 “I produttori si raccontano”, presentazione e degustazione prodotti tipici a cura di Maccarese S.p.A. Società Agricola Benefit, Roberto Fieni, Luigi De Angelis, Flavio Cerulli, i Fratelli Mengoni, dell’azienda vinicola Solis Terrae di Massimo Caucci e del birrificio artigianale di Marco Pompedda e Andrea Angelini.

Domenica 18 maggio alle ore 18:00, il secondo appuntamento del percorso letterario, musicale ed enogastronomico “Scrittoridabere e Musicadassaggiare” fa tappa nel settecentesco Castello San Giorgio in Viale Maria 3 a Maccarese. L’antica struttura, dove vissero nei secoli numerose famiglie nobili, dagli Anguillara, ai Mattei, fino ai Pallavicini e Rospigliosi è ben rappresenta nell’acquarello del giornalista e vignettista Franco Bevilacqua, realizzato appositamente per questo progetto.

La manifestazione è organizzata dal MIC -Music International Compound, Daniela Brancati presidente, direttore artistico Carlo Capria, coordinamento e comunicazione Loredana Gelli. Daniela Brancati ha ideato il format nel 2006 quando, nella Corte del Castello Aldobrandesco di Arcidosso- Grosseto, è stata presentata la prima edizione.

L’evento si svolge con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Fiumicino in collaborazione con le Pro Loco di Fiumicino, Focene e Fregene Maccarese, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti, previa prenotazione alla mail infoscrittoridabere@gmail.com

Utilizzando la stessa mail è possibile richiedere la visita gratuita, fino a completamento dei posti disponibili, al Castello San Giorgio e all’Ecomuseo del Litorale Romano.

Alle ore 16:30 lo storico Giovanni Zorzi guiderà i visitatori alla scoperta delle bellissime stanze del Castello e degli archivi che custodiscono la storia della comunità del territorio.

Un’iniziativa inclusiva che vuole unire i punti d’eccellenza di una terra antica e fertile come quella di Fiumicino, città capace di far convivere con successo un aeroporto all’avanguardia delle offerte turistiche, per otto anni consecutivi dichiarato migliore aeroporto europeo e aziende d’eccellenza.

Ai racconti degli stessi produttori si intrecciano i linguaggi della musica e della letteratura, anche quella più curiosa e insolita, uniti empaticamente dalle emozioni, dalla conoscenza e dalle esperienze che si vivranno in questo luogo affascinante non lontano dalla Capitale, per scoprire la sua storia centenaria e il suo attuale valore.

A dare il benvenuto agli ospiti sarà Claudio Destro, amministratore delegato della Maccarese S.p.A Società Agricola Benefit e presidente del polo di formazione per lo sviluppo agrozootecnico. Una storia lunga un secolo, quella della Maccarese SpA Società Agricola Benefit che vanta produzioni d’eccellenza fortemente radicate nella tradizione e un centro zootecnico che si estende su una superficie di 17 ettari con una produzione di latte che, con i suoi 18 milioni di litri prodotti annualmente, ricopre il 15% del fabbisogno di latte di Roma Capitale. L’azienda coltiva mandorleti e oliveti con grande cura e attenzione, collaborando con le università competenti per studiare come le diverse piante reagiscono in ambienti normalmente non scelti per la loro coltivazione. La produzione di mandorle risale al 2019 mentre oggi si intensifica la coltivazione di tre oli monovarietali di lecciana, brunella e florentia. L’affascinante borgo, che si sviluppa attorno al Castello San Giorgio (noto come Castello di Maccarese) con la sua leggenda su San Giorgio e il drago, il museo del sassofono che racchiude una collezione di oltre 200 strumenti e tre Oasi del Wwf di cui quella di Macchiagrande con il Parco Avventura, rendono questo angolo di Fiumicino una perla nascosta tutta da scoprire.

Alle ore 18:00 Daniela Brancati, giornalista e scrittrice, Presidente del Music International Compound, prendendo spunto dai libri, dialogherà con gli autori su temi di attualità intrecciando le connessioni tra letteratura, musica e territorio.

Saranno presenti in questa serata: Luigi Di Gregorio con il saggio “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” edito da Rubettino; Carmine Fotia autore di “Scusaci Bettino” Heraion Creative Space Editore; Oria Gargano con il romanzo “L’Amore Poderoso” Iacobelli Editore; Laura Renzi che ha scritto il romanzo storico di spionaggio “L’altra Vita” per Edizioni Clandestine e Yari Selvetella con “La mezz’ora della verità” edito da Mondadori.

Tra una conversazione e l’altra si alterneranno sul palco gli intermezzi musicali del chitarrista Paolo Rainaldi e della cantante Francesca Relli. Paolo Rainaldi a soli quattordici anni già collaborava con Edoardo Vianello. Ha vissuto poi tre anni a New York dove ha suonato, tra gli altri, con il batterista di Sting, Homar Hakim. Autore e arrangiatore, affianca vari artisti tra i quali la cantante Francesca Alotta. Romana, con una passione viscerale per la musica, Francesca Relli è stata corista nel programma Amici di Maria De Filippi nel 2014 e ha perfezionato nel tempo una forte identità musicale partecipando a numerosi talent televisivi. In questa serata Paolo Rainaldi e Francesca Relli si presentano con il progetto Acoustic Session e propongono un repertorio internazionale collaudato (il duo ha all’attivo oltre mille concerti) che saprà emozionare il pubblico.

A seguire “Quattro passi fra i ricordi di Fregene”. A parlare di Fregene, tra aneddoti e curiosità è Dario Salvatori, giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore italiano.

Ore 19:00 “I produttori si raccontano”. In questa serata, oltre alla Maccarese S.p.A Società Agricola Benefit con la sua produzione di olio e mandorle che saranno degustate nella serata, a salire sul palco di Scrittoridabere e Musicadaassaggiare sono: l’Azienda F.lli Mengoni produttrice, tra l’altro, delle carote con cui sono realizzati i dolci della Pasticceria di Roberto Fieni di Focene che proporrà delle deliziose mousse realizzate per l’occasione; l’Azienda agricola biologica Ammano di Luigi De Angelis con i suoi assaggi di formaggi; Flavio Cerulli Sushi Meat della centenaria macelleria Cerulli di Fiumicino che realizzerà alcuni esclusivi Meat Rolls nelle varianti cotte e crude con abbinamenti gustosi che vanno dal roast beef con cavolo julienne, salsa tonnata, capperi e panko di patata viola al veggy shiitake, hosomaki di riso con avocado e carota, philadelphia e fungo shiitake, una squisita unione fra la tradizione giapponese e la qualità delle materia prime locali; l’Azienda Vinicola Solis Terrae di Massimo Caucci che per l’occasione farà degustare tre vini d’eccellenza: Bullule extra dry, Goccia ambrata e Doc Roma rosso; Marco Pompedda e Andrea Angelini del Birrificio Primo Fiumicino offriranno un assaggio delle loro birre artigianali. L’azienda ne produce ben cinque tipologie: chiara pils, lager, ipa, section ipa e la più decisa tra le selezioni, la birra rossa. Nel 2023 Marco Pompedda e Andrea Angelini rilevano lo storico birrificio di Via Falzarego 8, a Fiumicino.

Gli autori e i libri protagonisti della serata

Luigi di Gregorio “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” Rubbettino Editore. Luigi Di Gregorio è docente di Comunicazione Pubblica, Politica e Sfera Digitale e di Web e Social Media per la Politica presso l’Università della Tuscia (Viterbo). Insegna inoltre Campaign Management in diversi master e scuole di specializzazione. È membro dell’editorial board del Journal of Political Marketing. Nel libro “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente “Luigi Di Gregorio parla a diversi pubblici: politici di professione e outsider che intendono candidarsi a cariche elettive, professionisti, esperti e consulenti politici, studiosi e studenti di comunicazione e marketing politico. L’obiettivo del libro è duplice: evidenziare come la conoscenza accademica e l’esperienza sul campo siano utili sia a chi studia, sia a chi pratica la politica e sottolineare come le evoluzioni recenti spingano verso un approccio più “scientifico” e meno “artistico” nella gestione della comunicazione politica.

Carmine Fotia “Scusaci Bettino”, Heraion Creative Space Editore. Carmine Fotia, ex giornalista de «il manifesto», direttore di Italia Radio e vicedirettore del Tg di La7, ha svolto inchieste e girato reportage tv sui rapporti tra mafia e politica. Attualmente dirige lo storico quotidiano «Il Romanista». Nel suo volume “Scusaci Bettino” Carmine Fotia, ripercorre la vicenda umana e politica del leader socialista. “Ho incontrato Bettino Craxi, racconta Fotia, nell’autunno del 1999 ad Hammamet qualche settimana prima della sua morte. Fu un incontro che mi toccò profondamente e mi spinse a riflettere su cosa non avessimo capito di Craxi.

Oria Gargano “L’amore Poderoso. Il romanzo di Leandro e Linda”, Iacobelli Editore. Oria Gargano è la fondatrice e l’attuale presidente di “BeFree”, Cooperativa Sociale contro tratta, violenza, discriminazioni. Esperta italiana presso l’Observatory of Violence Against Women dell’European Women Lobby (Bruxelles), si occupa da molti anni di sostegno alle donne vittime di violenza e di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento. E’ stata la responsabile di centri antiviolenza nel territorio di Roma. Il romanzo di Linda e Leandro assomiglia molto alla vita, una di quelle vite straordinarie, eppure mai raccontate, in bilico tra saga familiare e contesto politico. Vite che hanno fatto del passaggio tra gli anni Trenta, in pieno Fascismo, e il dopoguerra un periodo straordinario, irripetibile. E, contro ogni pronostico, Linda incontra Leandro, esponente di quell’altro mondo possibile che dall’Abruzzo sembrava impensabile. Un amore “poderoso”, appunto, che non finisce anche quando sembra finito.

Laura Renzi “L’altra vita”. L’autrice ha studiato arte e letteratura presso l’Università La Sapienza di Roma. È stata funzionario di Pubblica Amministrazione. Ha pubblicato nel 2017 il romanzo Una famiglia allargata per la casa editrice DRAWUP. Nel 2022, per Porto Seguro Editore, ha scritto con Marco Pomponi il libro Vorrei scrivere un libro con te, un insieme di racconti e versi in romanesco e, nel 2024, il romanzo storico di spionaggio L’altra vita per Edizioni Clandestine del Gruppo Santelli. Il protagonista del libro, Francesco Giordano, giovane della borghesia napoletana, si trasferisce nella Parigi della Belle Epoque per terminare gli studi legali. Qui, tra letterati, artisti e belle donne, diventa amico di un italiano, che svolge un’attività segreta. Affascinato dal rischio, Francesco si lascia trascinare nel mondo dello spionaggio. Diventa un diplomatico attento e una spia spregiudicata, percorrendo le vie del mondo tra le due guerre. “La spia di Mussolini”, tra successi e sconfitte, si troverà in un crocevia della storia e dovrà decidere quale strada percorrere.

Yari Selvetella “La mezz’ora della verità”, Mondadori Editore. Giornalista e autore televisivo, lavora per la Rai, è stato, tra gli altri riconoscimenti, candidato al premio Strega con La banda Tevere (Mondadori, 2015). In “La mezz’ora della verità” Yari Selvetella, con pungente umorismo e dando vita a una serie di personaggi memorabili, mette in scena le fragilità della nostra epoca, con un romanzo in cui il ritmo incalzante della commedia cresce fino a gettare inattesi scorci di luce, sulle contraddizioni della contemporaneità.

