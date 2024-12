Sementi e Gli Anni Inversi, evento di chiusura

Lunedì 9 dicembre, alle 17:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, è in programma l’evento di chiusura dei progetti Sementi e Gli Anni Inversi in prossimità della Giornata internazionale dei diritti umani.

Saranno premiati i vincitori dei due avvisi pubblici promossi dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina.

Saranno presenti la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli; i consiglieri capitolini; il direttore dell’Assemblea capitolina, Angelo Gherardi; il presidente della Fondazione Teatro di Roma, Francesco Siciliano; i commissari dei due bandi.

“È un appuntamento significativo che unisce i temi dei diritti umani e della poesia, nel segno della cultura e della partecipazione attiva dei cittadini di Roma” afferma la presidente Svetlana Celli.

Il progetto Sementi 2024 ha coinvolto 23 organizzazioni che hanno ricevuto un contributo per i progetti presentati sul tema dei diritti umani che hanno previsto interventi e attività di arte, cultura, sport, formazione e solidarietà.

La seconda edizione del concorso di poesia Gli Anni Inversi ha celebrato la creatività degli iscritti ai Centri Anziani di Roma, con poesie in italiano e romanesco.

