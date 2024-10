Serata conclusiva di grandi emozioni della Rassegna Corale del Municipio V 

“È una delle manifestazioni che riteniamo meglio riuscite e che ci impegneremo a portare avanti fino alla fine del nostro mandato. Questa rassegna rappresenta un momento di comunità dove le differenze fanno l’orchestra perfetta in un territorio vasto, attraversato da tante culture. Il coro è proprio l’essenza del nostro Municipio”. Queste le parole di Maurizio Mattana, Presidente della Commissione Cultura alla serata conclusiva della seconda edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma, tenutasi sabato 19 ottobre presso la Sala Giovanni Paolo II in via Felice De Andreis 1 a Roma Tor Sapienza.

Poco prima Palmira Pasqualini, presidente del Coro Accordi e Note, aveva dato il via alla manifestazione ricordando le date ed i luoghi che hanno interessato la Rassegna a partire dal mese di aprile e che è stata possibile grazie alla collaborazione de L’Incontro Associazione Cultuale di Tor Tre Teste APS e del Centro Culturale Lepetit.

La serata, a conclusione di una Rassegna che ha registrato, ad ogni concerto, una grande partecipazione sia numerica che di accoglienza e coinvolgimento del pubblico, e che non è mancata nella Sala Giovanni Paolo II, ha visto protagonisti tutti i sette cori del Municipio V che hanno contribuito alla realizzazione e alla piena riuscita dell’intera manifestazione, ovvero:

Coro Accordi e Note – direttore M° Roberto Boarini

Coro Accordi e Disaccordi – direttore M° Agnese Valle

Coro Centonote direttore M° Rino Andolfi

Coro Hurla Hoop Choir – direttore M° Alice Pelle

Coro Le Coeur – Donne in Coro- direttore M° Daniela De Angelis

Coro Naima direttore M° Silvia Ceccarelli

Coro QuadraCoro – direttore M° Francesco Giannelli

Un susseguirsi di note tra il gospel, il pop, il folk, il rock, la musica sacra, abilmente modulate delle diverse voci che, sotto la sapiente direzione dei Direttori, hanno trasmesso allegria, divertimento, emozione, fino al brano conclusivo eseguito a cori riuniti, Tourdion, la cui forza è stata nel crescendo che ha visto le singole sezioni aggiungersi di volta in volta per esplodere in un finale pieno di energia e che ben rappresenta lo spirito che ha animato la Rassegna: diverse realtà, legate dalla stessa passione per la musica corale, che insieme si uniscono per dar vita ad una grande esplosione di gioia e voglia di stare insieme.

Ha concluso l’evento il Presidente del Municipio V Mauro Caliste,

annunciando che il prossimo 11 novembre i Cori che hanno animato la Rassegna si esibiranno in concerto al Teatro Brancaccio. Un’occasione per portare fuori dal territorio l’esperienza e le finalità di questo progetto: diffondere la cultura corale e musicale; intensificare la collaborazione e lo scambio tra le realtà culturali del territorio; offrire eventi artistici di alto livello ad ingresso gratuito; porsi come momento di aggregazione e di scambio tra i cittadini.

