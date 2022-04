Serenella Ferretti e la sua Tor Tre Teste, un amore… assicurato

Serenella Ferretti assicuratrice a Tor Tre Teste, ci racconti un po’ la sua storia e come le è venuto in mente di dedicarsi alle assicurazioni?

Dico sempre che Tor Tre Teste è la mia vita, sia personale che lavorativa in quanto io sono nata e cresciuta nel quartiere fino a metà degli anni 90, quando stando in affitto dove abitavamo con i miei genitori e mia sorella, abbiamo avuto lo sfratto perché crescevano anche i figli dei proprietari e quindi ci siamo trasferiti. Ma già nel 1991 avevo trovato lavoro nella storica agenzia ex Ras di via Candiani accanto al mitico ciabattino napoletano Umberto e quindi sono cresciuta anche a livello lavorativo qui a Tor Tre Teste. Poi il mio titolare ha deciso di ritirarsi e quindi l’agenzia è diventata Allianz che ha poi deciso di chiudere questa sede e mi hanno trasferito in centro ma lì sono iniziati i problemi perché non mi ci sono trovata molto bene. Io sono una persona molto schietta e sorridente e questo mio modo di fare è andato in contrasto con il modo di fare di quella agenzia dove erano più freddi e silenziosi, e quindi la titolare ha iniziato a screditarmi davanti a tutti e un bel giorno ho deciso di andarmene.

Da che è dipeso il successo della sua iniziativa ?

Dal rapporto speciale con le persone, secondo me una ricchezza inestimabile. Ecco il rapporto fiduciario con le persone mi ha aiutato tantissimo perché mi ha permesso di ricominciare quando ho trovato il locale con un po’ di pazzia e di coraggio, in contrasto con il mio essere timida e timorosa. Il fatto di essere stata dipendente per 27 anni in quella agenzia, che quindi sentivo un po’ come una mia casa, nel momento in cui mi sono ritrovata da sola mi ha consentito di essere aiutata da tutti, chi in un modo chi in un altro, chi con un consiglio chi con un atto pratico. n cliente in particolare mi ha detto: “vieni a vedere un locale; c’è scritto affittasi”. Ed era questo dove sono adesso, il cui proprietario è un mio vecchio assicurato che mi conosce da 20 anni, quindi secondo me il successo (io sono piccola ancora) è dipeso da buon rapporto con le persone. Tuttavia, nonostante il Covid, alcuni problemi di salute, sono qua. Ho lavorato, mi sono un po’ ingrandita sempre con molta cautela ma secondo me la fiducia dei clienti è stato il vero segreto.

Quindi l’affidabilità è la cosa, principale trattandosi di assicurazioni.

Si perché anche quando stavo in agenzia come dipendente è un grande vantaggio conoscere le persone, perché si evitano problemi, incomprensioni, parole dette in modo diverso, circolazione anche magari di Cid falsi (modello di constatazione amichevole di incidente). Conoscere le persone è un aiuto imprescindibile.

Anche da semplice dipendente mi sono sempre messa dalla parte dell’assicurato per cercare di aiutarlo, magari in un sinistro chiamando in direzione, facendogli uno sconticino, mi sono sempre presa a cuore le situazioni.

Come è la gente di Tor Tre Teste?

Le persone del quartiere per me sono un mito! Tor Tre Teste è piccola, si è ingrandito un po’ ma rimane di piccole dimensioni. Noi della vecchia guardia possiamo raccontare molte storie, ci conosciamo l’uno con l’altro anche se poi a distanza di anni è logico che ci si perda un po’. Ci si sposa, vengono i figli, si va ad abitare in altri quartieri però spesso restano qui i legami importanti, i familiari i genitori, ci conosciamo tutti, proprio come in un piccolo paese.

Il Covid. Come ha inciso nella tua attività?

Il Covid è stata una cosa strana perché io ho fatti i miei interventi in ospedale proprio a ridosso della prima ondata e quindi a febbraio 2020 avevo preso a tornare in ufficio e marzo è partita la pandemia qui in Italia.

Con la mia attività potevo stare aperta la mattina e devo dire che anche in quella occasione tutti i pensionati (Serenella accompagna questo ricordo con un sorriso amorevole) sono stati coloro che per primi alla scadenza, nonostante ci fossero in atto le deroghe predisposte dal Governo, pagavano tutti quanti. Mi è rimasto impressa la frase di un signore che mi ha detto: Serené io tanto vengo a piedi e non penso che mi fermino quindi prendo i soldi e ti porto i soldi dell’assicurazione. Al che io gli ho detto guarda che ci sono altri 30 giorni ma lui mi ha risposto: no, preferisco darli a te che magari a te sono più utili che a me. Certo la crisi si è sentita però non posso lamentarmi.

E adesso si è aggiunta la Guerra?

La Guerra sta creando pesantezza nel pensiero delle persone ed ho alcuni preventivi di polizze come forma di accantonamento e sono ferme perché con questa atmosfera si sono irrigiditi. Si c’è un po’ di pesantezza.

E come spera di fronteggiare questa situazione?

Con il vecchio sistema della presenza, del sorriso e fornendo chiavi di lettura differenti.

Un consiglio assicurativo?

Di aspettare. Di rischiare meno in questo periodo orientandosi su polizze più “tranquille” gestite in Italia con un rendimento più basso ma costante; non andare verso le azioni o depositi in Borsa.

Su quello che già si ha, il consiglio è di stare fermi, non togliere nulla, perché poi la crisi passa e se si ha una polizza con compagnie serie come la Allianz, che io ho nel cuore, Generali, comunque prodotti italiani non li dobbiamo toccare assolutamente perché in questo momento ci andremmo a perdere. Altra cosa che si può fare in questo momento sono i fondi pensione.

Poiché è facile prevedere un aumento dell’inflazione contrariamente a come ci siamo ormai abituati negli ultimi decenni, questo fattore cambia qualcosa nei tuoi prodotti?

Potrebbe cambiare in due situazioni. Noi siamo controllati dall’Ivas che impone un certo tipo di documentazione da dare al cliente assicurativo, quindi a differenza del passato con preventivi fatti con rendimenti previsti molto alti ma che poi alla fine nella realtà non si realizzavano quasi mai; Dopodiché è intervenuta l’Ivas imponendoci dei preventivi con rendimento massimo del 4% (poi se si concretizza di più ben venga mentre se è inferiore quello è il tetto massimo del rendimento). E questa è stata già una tutela e quindi non si possono “camuffare” i rendimenti, quindi una inflazione alta non credo possa influenzare molto. Va anche ricordato che comunque i preventivi sono delle previsioni non possono essere delle certezze, poi uno si basa sullo storico, sulle esperienze passate, ecc.

Cosa dovrebbe fare il Governo?

Secondo me il Governo non si è prestato bene durante questa crisi Covid, non ha fatto una campagna vaccinale adeguata, mi ha lasciato l’impressione di aver pressato troppo le persone per convincere a fare il vaccino quando avrebbe dovuto spiegare bene prima tutto ciò che riguardava il vaccino lasciando poi libere le persone, adeguatamente informate appunto, di decidere senza scendere invece a costrizioni più o meno mascherate, ma ripeto questa è una mia personalissima opinione. Il Governo Conte mi è sembrato più presente, parlava maggiormente, non ne faccio un discorso di colore politico. Ad oggi servirebbero più incentivi per far riprendere l’economia. Le persone sono molto frenate. Il settore immobiliare è in crisi, quello delle automobili è in crisi, c’è il mercato dell’usato che è schizzato alle stelle. Parlando con un concessionario mi ha detto che in 30 anni non gli era mai capitato che il suo parco auto usato si fosse valorizzato rispetto allo svalorizzarsi.

E il V municipio cosa dovrebbe/potrebbe fare in questo momento per Tor Tre Teste?

In questo periodo servirebbe qualche iniziativa. Magari allegra, divertente, bizzarra. Ad esempio musica, qualcosa per i bambini, cose così.

Ci siamo dimenticati qualcosa?

Si, mi farebbe piacere che qualcuno a distanza di anni mi riconosca che sono io quella che stava a via Candiani. E un ringraziamento per tutte le persone che continuano ad avere fiducia in me. Sono convinta che se io non avessi avuto un ottimo rapporto con le persone, perché mi hanno aiutato sotto tutti i punti di vista personale e lavorativo; lavorativo perché “Serenella eccoti i soldi, tieniti pronta e mi fai la polizza e mi chiami”, lato personale chi con un messaggio, con una telefonata, chi passava ogni giorno a vedere come stavo… io penso che questo non abbia prezzo e penso che sia questo che non fu capito nella agenzia centrale dove mi trasferirono e dove venivo ripresa perché dedicavo troppo tempo al rapporto con le persone.