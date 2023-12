Serpentara, si arrampicano sul tetto di una scuola in cerca di rame

Una vera e propria scena da film quella accaduta in data odierna (Mercoledì 6 Dicembre 2023) sul tetto di una scuola in Via Serrapetrona, dove sono state smontate le grondaie mentre altri due complici stavano caricando, all’interno di un furgone, il materiale ferroso fatto di rame già preso in precedenza dalla tettoia. Un furto in piena regola scoperto dagli agenti del XIV distretto Primavalle che stavano pattugliando la zona di via Serrapetrona.

I poliziotti fortunatamente hanno notato la banda acrobatica all’opera. I due ladri che stavano caricando il rame nel furgone, due romeni di 23 e 24 anni, sono stati immediatamente bloccati. I complici invece sono riusciti a fuggire dal giardino della scuola facendo perdere le loro tracce. L’arresto è stato convalidato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Proseguono le indagini per la ricerca degli altri due complici.