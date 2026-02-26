Servizi di prevenzione e infermieristici in farmacia

La Farmacia Federico, via Prenestina 692, apre le porte alla prevenzione con un’iniziativa dedicata alla salute e al benessere dei cittadini, con particolare attenzione alla sindrome metabolica.

Presso la farmacia Federico è possibile effettuare una valutazione completa dei principali parametri di rischio al costo simbolico di 9,90 euro.

I controlli includono:

➤ Misurazione della pressione arteriosa

➤ Controllo della glicemia

➤ Dosaggio di colesterolo e trigliceridi

➤ Misurazione del peso corporeo

➤ Rilevazione della circonferenza vita.

Si tratta di indicatori fondamentali per individuare precocemente eventuali condizioni a rischio e intervenire in modo mirato.

A supporto dell’iniziativa è presente anche un nutrizionista esperto, che offre gratuitamente consigli personalizzati su alimentazione, stile di vita e prevenzione.

L’iniziativa è attiva tutti i giorni con possibilità di prenotazione direttamente in farmacia oppure telefonando al numero 06 2275 1269.

La Farmacia Federico mette anche a disposizione un servizio infermieristico professionale su appuntamento, attivo tutte le mattine.

➤ Elettrocardiogramma (ECG)

➤ Holter cardiaco

➤ Holter pressorio

➤ Controllo della pressione arteriosa

➤ Tamponi Covid-19

➤ Tamponi per Streptococco.

Un punto di riferimento quotidiano per chi desidera monitorare il proprio stato di salute in modo professionale e accessibile.

Contatti: Farmacia Federico 06.22751269 – farmaciafedericoroma@gmail.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.