Servizi di prevenzione e infermieristici in farmacia
Tutti i giorni con un’iniziativa dedicata alla salute e al benessere dei cittadini, con particolare attenzione alla sindrome metabolica, in via Prenestina 692
La Farmacia Federico, via Prenestina 692, apre le porte alla prevenzione con un’iniziativa dedicata alla salute e al benessere dei cittadini, con particolare attenzione alla sindrome metabolica.
Prevenzione:
Presso la farmacia Federico è possibile effettuare una valutazione completa dei principali parametri di rischio al costo simbolico di 9,90 euro.
I controlli includono:
➤ Misurazione della pressione arteriosa
➤ Controllo della glicemia
➤ Dosaggio di colesterolo e trigliceridi
➤ Misurazione del peso corporeo
➤ Rilevazione della circonferenza vita.
Si tratta di indicatori fondamentali per individuare precocemente eventuali condizioni a rischio e intervenire in modo mirato.
A supporto dell’iniziativa è presente anche un nutrizionista esperto, che offre gratuitamente consigli personalizzati su alimentazione, stile di vita e prevenzione.
L’iniziativa è attiva tutti i giorni con possibilità di prenotazione direttamente in farmacia oppure telefonando al numero 06 2275 1269.
Servizio infermieristico
La Farmacia Federico mette anche a disposizione un servizio infermieristico professionale su appuntamento, attivo tutte le mattine.
E possibile eseguire:
➤ Elettrocardiogramma (ECG)
➤ Holter cardiaco
➤ Holter pressorio
➤ Controllo della pressione arteriosa
➤ Tamponi Covid-19
➤ Tamponi per Streptococco.
Un punto di riferimento quotidiano per chi desidera monitorare il proprio stato di salute in modo professionale e accessibile.
Contatti: Farmacia Federico 06.22751269 – farmaciafedericoroma@gmail.com
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.