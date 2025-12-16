“Servizio di vigilanza” in cambio di estorsioni e minacce: smantellata la gang delle torture

Un gruppo di uomini che risolveva “conti privati” con la violenza e il denaro. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro uomini: tre finiscono in carcere, uno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa nei loro confronti è pesante: estorsione aggravata in concorso.

Le indagini hanno ricostruito mesi di intimidazioni, minacce e percosse che hanno terrorizzato alcune persone della periferia est di Roma e del comune di Zagarolo.

I quattro, già noti alle forze dell’ordine, offrivano una sorta di “servizio di vigilanza privata” dietro pagamento: chiunque si rivolgesse a loro, pagava per risolvere una controversia… ma chi non rispettava le loro richieste rischiava guai seri.

In un episodio, il gruppo avrebbe minacciato un uomo di origine albanese, accusato di aver molestato la figlia di un cliente, ottenendo in cambio 15mila euro. Non solo intimidazioni verbali: le modalità impiegate erano violente e spietate.

Le attività dei carabinieri, avviate dopo una denuncia della stazione di Colonna, hanno previsto servizi di pedinamento, osservazioni e intercettazioni tecniche, che hanno permesso di documentare episodi inquietanti, tra cui un’estorsione successiva ai danni dello stesso cliente: i quattro avrebbero chiesto altri 37.500 euro per “riparare a una brutta figura pubblica”, ottenendo 10mila euro.

In quell’occasione, avvenuta all’interno di un esercizio commerciale a Valle Martella, i sospettati avrebbero minacciato la vittima e i presenti con spintoni e intimidazioni, arrivando a brandire una pistola, creando panico tra clienti e testimoni.

Con l’operazione di oggi, i carabinieri hanno interrotto l’attività criminale del gruppo, ristabilendo sicurezza e legalità in zone che negli ultimi mesi erano diventate teatro di paura e violenza.

