Servizio straordinario a Fonte Nuova, 47 identificati, 7 attività controllate, chiusa 1

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato per garantire sicurezza e decoro urbano sul territorio.

Questa volta, le operazioni si sono concentrate nella località di Fonte Nuova, dove gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, insieme alla Polizia locale e agli operatori del S.I.A.N. dell’ASL ROMA G, hanno messo in campo un servizio ad Alto Impatto.

Nei giorni scorsi, una vasta operazione ha passato al setaccio aree urbane e zone extraurbane di Fonte Nuova. Mirati posti di controllo hanno permesso l’identificazione di 47 persone, tra cui 15 di nazionalità straniera, e il controllo di 11 veicoli.

Sono stati inoltre ispezionati 7 esercizi commerciali, con particolare attenzione alle sale VLT (Video Lottery Terminal) e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di 7 violazioni amministrative per un importo complessivo di 7944 euro. Cinque di queste riguardavano irregolarità riscontrate nelle sale VLT.

Ma il dato più allarmante è emerso durante i controlli su alcune attività di somministrazione: in via Nomentana, un esercizio commerciale è stato immediatamente sospeso.

Gli ispettori del S.I.A.N. hanno infatti trovato gravi irregolarità, come cibo in pessimo stato di conservazione contaminato da parassiti e feci animali.

Il titolare è stato denunciato per “Attentato alla salute pubblica”, e gli sono state inflitte sanzioni pecuniarie per un totale di 2000 euro.

Questa operazione si inserisce in una strategia più ampia della Polizia di Stato per garantire un presidio costante del territorio e migliorare la vivibilità urbana.

