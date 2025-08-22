Sgomberati due appartamenti occupati abusivamente a via Andersen: un arresto

Duplice intervento del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale, impegnato nella giornata di ieri nel recupero di due appartamenti di proprietà del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, occupati abusivamente in via Andersen.

Le operazioni hanno preso una piega turbolenta quando gli agenti hanno fatto irruzione nel primo immobile, abitato da un 38enne italiano con numerosi precedenti.

L’uomo, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ha reagito con violenza agli ordini della Polizia Locale, arrivando a danneggiare uno dei veicoli di servizio. Bloccato dopo momenti di forte tensione, per lui è scattato l’arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio e danneggiamento.

Scenario diverso ma ugualmente delicato nel secondo appartamento, dove viveva una famiglia di origine nigeriana: padre di 43 anni, madre di 29 (entrambi già denunciati per occupazione abusiva) e i loro tre figli minorenni.

In questo caso, al termine delle procedure, i genitori sono stati nuovamente segnalati all’autorità giudiziaria, mentre i bambini sono stati presi in carico dai servizi sociali per garantire loro assistenza immediata.

Completate le operazioni, gli immobili sono stati messi in sicurezza con l’installazione di sistemi d’allarme e restituiti al Dipartimento di Roma Capitale competente.

