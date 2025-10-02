Shock a Tivoli, si spoglia per strada e mostra i propri genitali ad una minorenne: denunciato

Momenti di paura sabato pomeriggio a Tivoli, alle porte di Roma, quando una ragazza di 17 anni è stata vittima di un atto osceno.

Protagonista un uomo di 61 anni, già con precedenti penali, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme alla Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito, la giovane stava passeggiando con il proprio cane quando l’uomo si è improvvisamente spogliato, mostrando le proprie parti intime.

I passanti presenti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente chiamato il 112, fornendo indicazioni precise che hanno permesso ai militari di arrivare sul posto in pochi minuti.

Gli agenti hanno rapidamente ricostruito la dinamica dei fatti e identificato l’uomo, conducendolo in caserma anche per la sua sicurezza, visto che era circondato da alcune persone presenti sul luogo.

La 17enne, visibilmente scossa, è stata trasportata precauzionalmente all’ospedale di Tivoli. Dopo le dimissioni, insieme ai genitori si è recata in caserma per sporgere querela.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha consentito di fermare l’uomo prima che la situazione degenerasse, evitando ulteriori rischi e garantendo sicurezza alla vittima.

