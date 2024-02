Shock ad Albano Laziale, bimbo di 7 anni incastrato nel cancello di casa

Momenti di paura, nella giornata di ieri Domenica 18 Febbraio 2024, dove un bambino di 7 anni, è rimasto ferito in maniera grave finendo incastrato nel cancello automatico di casa. L’accaduto ad Albano Laziale, nel giardino di casa del piccolo. Il cancello automatico lo ha stretto al collo contro il pilastro di fine corsa. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari in eliambulanza e trasferito d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

L’eliambulanza è atterrata nei pressi di via Volterra, nella frazione di Pavona, per soccorrere il bambino, figlio di una coppia romena, rimasto ferito mentre giocava. I familiari, sotto choc, hanno subito chiesto aiuto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Albano.

Un incidente terrificante. Sembra che il piccolo sia rimasto incastrato con il collo tra il cancello automatico e il pilastro di fine corsa. Resta da accertare da chi sia stato azionato il cancello.

