Shopping con carte di credito rubate: due arresti. Ricercato il complice

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini, un 18enne e un 35enne, accusati di furto aggravato in concorso e di utilizzo illecito di carte di credito.

Nei giorni scorsi, i poliziotti del IX Distretto “Esposizione” erano impegnati in servizi specifici di prevenzione e repressione dei furti, con un focus sui parcheggi dei centri commerciali.

Durante un’operazione di sorveglianza in Via Laurentina, hanno notato un’auto con targa straniera e tre persone a bordo sfrecciare a tutta velocità verso un centro commerciale. I tre uomini, dopo aver parcheggiato nei sotterranei, sono entrati a piedi nel centro.

Insospettiti, gli agenti li hanno seguiti fino al primo piano, dove due di loro sono entrati in una gioielleria, mentre il terzo è rimasto all’esterno, presumibilmente a fare da palo.

Fingendosi acquirenti, i poliziotti sono entrati nella gioielleria e hanno osservato i due uomini acquistare una collana d’oro, pagando con una carta di credito estratta dalla tasca di uno di loro.

Poco dopo, hanno tentato di acquistare un’altra collana, ma la transazione è stata rifiutata.

A quel punto, i due sono usciti dalla gioielleria e, insieme al complice, si sono diretti in un negozio di articoli sportivi, dove hanno acquistato tre paia di scarpe. Uno dei malviventi ha poi nascosto la carta di credito negli slip, cercando di eludere eventuali controlli.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando due dei tre uomini, mentre il terzo è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso della carta di credito utilizzata per gli acquisti e degli scontrini per un totale di 1075 euro.

La successiva perquisizione del veicolo, lasciato nei parcheggi sotterranei, ha rivelato sette zaini contenenti effetti personali, un cellulare e documenti che hanno permesso di rintracciare i legittimi proprietari, a cui sono stati restituiti.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e di utilizzo indebito di carte di credito, mentre continuano le ricerche del terzo complice.

