Show per la Ricerca: torna Risate in Ballo a Tor Sapienza

Parco Tor Sapienza dal 6 al 9 luglio 2023 torna ad ospitare Risate in Ballo Show giunto alla terza edizione, organizzato da TS Idee OdV in collaborazione con la Protezione civile VII Gruppo, patrocinato e cofinanziato dal MunicipioRomaV e patrocinato da Città metropolitana di Roma Capitale.

Terza edizione che, come sappiamo cade nel Centenario di Tor Sapienza, assume quindi una valenza ancora più significativa. Per questo motivo, alle tradizionali tre serate ne è stata aggiunta una quarta, per consolidare così uno spazio di socializzazione in cui gli abitanti del quartiere e non solo, possono godere del clima di festa che caratterizza questa iniziativa.

Palinsesto dunque ricco di novità, in cui Show, Cabaret e spettacoli si alterneranno nel Villaggio del Centenario allestito per l’occasione in cui trovare spazi conviviali, artigianato, un’area dedicata ai bimbi e una dedicata al mondo dell’associazionismo.

Abbiamo accennato alla Ricerca, ci riferiamo a quella scientifica portata avanti dall’Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzionei per la lotta ai sarcomi ossei, con un omonimo progetto, per il quale TS Idee intende ancora promuovere e sostenere i grandi passi avanti fatti negli ultimi quattordici anni dall’equipe dei ricercatori, grazie allo studio basato sulle proprietà dell’Agave, un arbusto con foglie carnose ricoperte di spine. Presto partirà la sperimentazione sull’uomo.

Sarà quindi festa grazie anche al programma show curato dalla nostra direzione artistica per intrattenere il pubblico delle grandi occasioni. Partiamo quindi con il calendario spettacoli, show e intrattenimenti:

Giovedì 6 Luglio

Ore 21.00 – La Corrida, dilettanti allo sbaraglio (fase eliminatoria) presenta il poliedrico artista Gianfranco Phino;

Ore 22.30 – Dj set Con Fabio Massimo Forzato;

Venerdì 7 luglio

Ore 21.00 – Discoring show anni ’70 ’80 ’90 & Musical;

Sabato 8 luglio

Ore 21.00 – Mady in Italy Show

Ore 22.00 – direttamente da Italian’s Go Talent Claudio Sciara Show;

Domenica 9 luglio

Ore 19.00 – Country Dance con la Western Spirit Ballo Country a Roma

Ore 21.00 – La Corrida (finale) presenta Gianfranco Phino;

Ore 22.00 – Concerto Vasco Stadio Live tribute Band;