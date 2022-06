Silvestri (M5S): “Depositata interrogazione al Mibac per i crolli di Porta Maggiore”

“Il crollo di alcuni blocchi di tufo che si sono staccati stamattina dagli archi di porta maggiore rappresentano una ferita nel cuore di tutti noi romani.”

Così Francesco Silvestri, deputato M5S e membro della Prima Commissione.

“Vedere – conclude Silvestri – il nostro patrimonio storico-culturale che si sbriciola davanti a noi è inaccettabile. Mentre proseguono i rilievi degli enti preposti ho depositato un’interrogazione al ministro Franceschini per sapere non solo cosa sia accaduto ma cosa si intende fare per salvaguardare il patrimonio di Roma, faro di cultura per tutto il Mondo. Con i fondi del Pnrr che il nostro paese ha ottenuto grazie all’impegno del Presidente Conte si può iniziare il restauro delle Mura Aureliane e quindi di Porta Maggiore, ma il comune deve lavorare per presentare i progetti in tempo” .