Sinfonie nei mercati del Municipio II il 27 e 28 dicembre

Dialoghi Sinfonici “Classici quotidiani!” è un evento speciale dell’Orchestra Europa InCanto che porta la magia della musica classica nei luoghi più vicini alla comunità: i mercati rionali del Municipio II.

Promossa dal Municipio II, la manifestazione trasforma i mercati in palcoscenico di artisti come il Direttore D’Orchestra Maestro Germano Neri e i giovani professionisti dell’Europa InCanto Orchestra – EICO – formata da tra i 18 e i 35 anni selezionati ogni anno tramite concorso internazionale.

Il programma dei concerti è un affascinante viaggio attraverso storie, curiosità e aneddoti che saranno condivisi con il pubblico.

Il Direttore instaurerà un dialogo con l’orchestra, rivelando i retroscena culturali e storici dei brani, accompagnando passo dopo passo il pubblico alla comprensione più profonda della musica.

Questo percorso culminerà in un momento speciale: il pubblico sarà invitato a unirsi all’orchestra in un’esecuzione corale finale, creando un’esperienza di condivisione musicale unica e suggestiva.

Ore 10:00 | Mercato Nomentano, Piazza Alessandria

Ore 11:30 | Mercato Italia, Via Catania 90

Ore 10:30 | Mercato Flaminio II, Via Guido Reni 31/A

INGRESSO GRATUITO

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.