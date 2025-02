Sit in contro i roghi tossici il 17 febbraio in piazza dell’Esquilino

Il 17 febbraio 2025 in piazza dell’Esquilino il 17 febbraio si terrà un sit in contro i roghi tossici che stanno funestando da anni soprattutto i quartieri di Roma est.

Tanti cittadini hanno chiesto ai comitati di attivarsi e dopo l’incontro a seguito dell’ultimo rogo, il Comitato No roghi tossici Roma est ha organizzato un sit in di protesta le cui motivazioni sono indicate nel comunicato stampa che riproduciamo.

«L’Italia è appena stata condannata per non aver fatto nulla per limitare i danni nella zona della terra dei fuochi, e infatti non ha fatto nulla neanche nei nostri quartieri» commenta il Comitato No roghi tossici Roma est.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.