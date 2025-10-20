Smontavano auto con destrezza, presi sul fatto: due arresti tra Eur e Tor Carbone

Smantellavano auto in sosta nei quartieri residenziali con la precisione di veri professionisti del furto, ma per due “ladri delle quattro ruote” la corsa si è fermata bruscamente grazie alla Polizia di Stato.

Il primo intervento è scattato in via Giuseppe Adamoli, dove una chiamata al 112 ha segnalato tre uomini incappucciati intenti a armeggiare attorno a un’auto.

All’arrivo degli agenti dei distretti IX Esposizione e VIII Tor Carbone, i tre hanno tentato di nascondersi tra le vetture parcheggiate. Due sono fuggiti, lasciando dietro di sé uno zaino e un volante appena rubato.

Il terzo, un moldavo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato bloccato sul posto. Aveva ancora addosso i guanti da meccanico utilizzati per smontare le auto e portava con sé un borsello pieno di attrezzi da scasso.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso, con il sequestro immediato degli strumenti del mestiere.

Poche ore più tardi, un nuovo episodio nello stesso quartiere Eur. Una donna ha avvertito la Polizia, raccontando di aver visto un uomo forzare due auto in via delle Montagne Rocciose.

Grazie alla precisa descrizione fornita, gli agenti del IX Distretto sono riusciti a intercettare un giovane corrispondente al profilo segnalato.

Le due vetture risultavano effettivamente manomesse: guarnizioni forzate vicino alle maniglie, interni a soqquadro e un’antenna radio spezzata.

Il ventitreenne di origine rumena, fermato per perquisizione, è stato trovato in possesso dello stesso frammento di antenna presumibilmente utilizzato poco prima. Arrestato con l’accusa di furto aggravato, ora dovrà rispondere davanti alla magistratura.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

