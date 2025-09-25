“Sogni d’Autunno” – Tre spettacoli musicali nel quartiere Pietralata/Portonaccio

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, ci saranno tre spettacoli musicali da non perdere.

Venerdì 26, alle ore 11.00, presso la galleria Tiburtina Shopping Centre, in via Tiburtina 541, si esibiranno. Ivano Di Maio e Laura Zara Lee

Sabato 27, alle ore 19.00, presso il teatro P. Frassati della parrocchia di San Romano Martire (con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81/A) concerto Frati Battisti, con la Lucio Battisti Cover Band.

Domenica, 28, alle ore 21.00, presso il centro culturale Gabriella Ferri (con ingresso da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7), concerto Battiato Rock, con la Franco Battiato Cover Band.

Insomma, una tre giorni di musica d’autore da non perdere.

Tutti gli eventi, organizzati dalla RETE D’IMPRESE VIA TIBURTINA, e patrocinati dalla REGIONE LAZIO e dal IV MUNICIPIO DI ROMA CAPITALE, sono gratuiti.

Il 23 settembre, presso il centro culturale Gabriella Ferri, si è tenuto il bellissimo concerto jazz transmediale “PANGEA”, di Luigi del Prete TRIO.

