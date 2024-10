Sorpresi con oltre 30 kg di cocaina, hashish e marijuana: arrestati padre e figlio

Un’operazione sorprendente ha portato all’arresto di un padre e di suo figlio, rispettivamente di 64 e 30 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio Nuovo hanno fatto irruzione dopo aver notato due auto sospette parcheggiate in via Guido Montpellier.

L’attenzione degli investigatori è stata attirata da un uomo che, uscendo da un edificio nelle vicinanze, portava con sé una busta di grandi dimensioni. Salito a bordo di una delle due vetture, ha accelerato verso via di Bravetta, dove ha sostato in un parcheggio, come se stesse aspettando qualcuno.

I poliziotti, non perdendo tempo, lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che l’uomo nascondeva 4 panetti di hashish e 115 grammi di marijuana.

Gli involucri contenenti la droga recavano chiaramente il nome del destinatario, il luogo di consegna e l’importo da incassare.

Durante la perquisizione, il cellulare dell’uomo ha cominciato a squillare incessantemente, con chiamate da un numero che è stato successivamente identificato come appartenente al figlio.

Non molto tempo dopo, anche il trentenne è stato fermato dagli stessi agenti a bordo dell’altra auto avvistata in precedenza. Il giovane, controllato dai poliziotti, aveva in tasca 2.600 euro in contanti, mentre nel veicolo erano stati rinvenuti tre panetti di hashish, una sigaretta elettronica contenente THC, 50 grammi di marijuana e un vasetto di WAX.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del padre ha rivelato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: oltre 30 kg di droga, tra cui cocaina e marijuana, insieme a diversi panetti di hashish, occultati in confezioni di noti marchi di cioccolato. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza.

Durante la perquisizione personale del giovane, è stato trovato un mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di accedere a un ulteriore appartamento in via Coriglia Antelminelli. Qui, gli accertamenti hanno portato al sequestro di altri 50.515 euro in contante, nascosti in una cassaforte nella camera da letto.

Al termine degli atti di rito, padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

