Sorpreso mentre spacciava agli arresti domiciliari: 2,5 chili di droga trovati in casa

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Roma per spaccio di droga mentre si trovava agli arresti domiciliari. L’operazione, condotta dagli agenti del VI distretto Casilino, ha portato alla scoperta di oltre 2,5 chili di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana, nella sua abitazione situata nella periferia est della capitale.

Gli agenti, giunti a effettuare un controllo presso l’abitazione dell’uomo nel municipio delle Torri, sono stati immediatamente insospettiti dal comportamento del 55enne.

Durante l’attesa al citofono, hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo, che, dopo aver prelevato una scatola dall’armadio della camera da letto, l’ha rapidamente nascosta in un armadietto del pianerottolo.

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno subito notato un involucro sul tavolo della cucina contenente sostanze stupefacenti.

Proseguendo con la perquisizione, hanno rinvenuto nella scatola precedentemente nascosta più di un chilo di cocaina, suddivisa in diverse dosi e pronta per essere spacciata. Inoltre, in cantina, hanno trovato ulteriori 1,5 chili di marijuana.

L’uomo è stato nuovamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La magistratura, su richiesta della procura della Repubblica locale, ha convalidato l’arresto.

