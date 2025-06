Sottopassaggi di Corso d’Italia , operazione interforze anti degrado e avvio interventi di bonifica

Nella giornata di ieri 10 giugno ha avuto luogo un’ operazione, disposta con ordinanza del Questore di Roma e coordinata dal Dirigente del Commissariato Porta Pia, eseguita unitamente alla Polizia Locale di Roma Capitale, II Gruppo Sapienza ed a personale delle Volanti, con il fine di contrastare i fenomeni di degrado in alcuni sottopassaggi con annesse uscite di sicurezza di Corso d’Italia, nel tratto compreso tra piazza di Porta Pia, Viale del Policlinico e piazzale della Croce Rossa.

Gli agenti hanno eseguito una serie di controlli nelle aree oggetto di intervento, dove sono state trovate tre persone di diversa nazionalità, prive di documenti e pertanto sottoposte agli accertamenti di rito sull’identità e sulla regolarità della posizione sul territorio nazionale.

Al termine delle verifiche, gli operatori Ama hanno dato avvio alle opere di pulizia e bonifica, con la rimozione di una notevole quantità di masserizie e rifiuti vari.

Per quanto riguarda il sottopassaggio di piazzale della Croce Rossa, l’ultimazione della bonifica avverrà in tempi più lunghi, in quanto sarà necessario chiudere temporaneamente al traffico Corso Italia per il flusso veicolare tra via Nomentana e via del Muro Torto. Presente alle operazioni la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.