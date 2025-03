Spaccio notturno a Villa Ada: 17enne arrestato dai Carabinieri

Si muoveva con cautela nel buio del parco, orientandosi con una piccola torcia e scambiando rapidi cenni con i suoi clienti. Ma i suoi movimenti non sono sfuggiti ai Carabinieri della Stazione Roma Salaria, che lo hanno osservato a distanza con un visore notturno, fino a coglierlo sul fatto.

Il protagonista della vicenda è un 17enne romano, ora gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane aveva trasformato una zona isolata di Villa Ada nel suo personale mercato della droga, attivo soprattutto nelle ore più tarde.

Il via vai sospetto di ragazzi all’interno del parco aveva già messo in allarme i militari, che hanno deciso di organizzare un’operazione mirata.

Quando è scattato l’intervento, il minorenne è stato trovato in possesso di 172 grammi di hashish e 365 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Dopo l’arresto, è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.

