Spinaceto: chiede soldi alla madre e la aggredisce al suo rifiuto, arrestato 30enne

Chiede soldi alla madre, riceve un rifiuto e reagisce con la violenza. Momenti di paura a Spinaceto, dove un 30enne è stato arrestato dagli agenti dopo aver aggredito la donna al termine di una giornata segnata da tensioni crescenti.

I fatti si sono consumati all’interno di una cooperativa assistenziale, dove madre e figlio si trovavano insieme.

Secondo quanto ricostruito, già nelle ore precedenti l’uomo avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, culminato nell’ennesima richiesta di denaro. Al “no” della madre, la situazione è precipitata.

L’aggressione dopo il rifiuto

Accecato dalla rabbia, il 30enne si è scagliato contro la donna, dando vita a una vera e propria escalation di violenza che ha fatto scattare l’allarme. La vittima, spaventata, è riuscita a chiedere aiuto prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti, che hanno bloccato l’uomo prima che potesse colpire di nuovo la madre, mettendo così fine all’aggressione.

Arresto e accuse

Dopo le formalità di rito, per il 30enne sono scattate le manette. Dovrà rispondere delle accuse di rapina e maltrattamenti in famiglia, reati che rientrano nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, a tutela delle vittime di violenza domestica.

