Springtime Choirs Rassegna Corale

Organizzato dal Centro Studi Atelier Centodue, si svolgerà presso l’Ex Mercato di Torrespaccata lo Springtime Choirs una frizzante Rassegna Corale di Primavera.

Il Nuovo Coro Popolare -NCP- del Centro Studi Atelier Centodue ospiterà The New Choir & Tornado Band direttamente da Livorno diretti dal M° Noemi Pacini con la partecipazione del Coro Polifonico APCT.

L’Associazione Calpurnia e l’Ex Mercato di Torrespaccata ancora una volta mettono a disposizione il proprio spazio per l’eccellente evento corale, per un nuovo incontro di cultura in periferia.