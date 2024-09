Staffetta tra Stati per celebrare il Natale

Sono stati selezionati i 16 concorrenti che parteciperanno alla semifinale e alla finale del Christmas Contest 2024, che si terrà a Roma il prossimo 22 settembre.

I partecipanti, che hanno superato le fasi di selezione, si esibiranno presso il Forum Theatre, in Piazza Euclide, 34, dove saranno proclamati i vincitori. La serata sarà condotta da Arianna Ciampoli, affermata conduttrice televisiva italiana con una carriera decennale che l’ha vista alla guida di programmi di successo su Rai e TV2000. Ulteriore elemento di prestigio sarà la presenza dell’artista Andrea Griminelli, flautista famoso in tutto il mondo e padrino della manifestazione. Inoltre, il Piccolo Coro “Le Dolci Note”, diretto dal M° Alessandro Bellomaria, arricchirà l’evento con una selezione di canti natalizi, portando un’atmosfera di magia tipica del Natale.

Il giorno successivo, lunedì 23 settembre, Papa Francesco riceverà i concorrenti in Vaticano, sottolineando il carattere peculiare del Concorso, che da 4 anni propone brani inediti ispirati al Natale e ai suoi valori. Sempre lunedì 23, alle ore 11, in Vaticano, persso il Collegio Teutonico, si svolgerà la conferenza stampa con la presenza degli artisti vincitori del Christmas Contest (in allegato l’invito. Per accreditarsi rispondere a questa email con: nome, cognome, testata, funzione e allegare un documento di riconoscimento).

Ecco l’elenco dei giovani partecipanti: Eleonora Ali, Tommaso Cesana, Erika Cosentino, Tiziana D’Amico, Xhovana Fiori, Irene Gentile, Masala-Foresta, Eva Maria Nicolescu, Francesco Oliveri, Matteo Ricci, Sofia Maria Sicula, Oleg Spinu, Ștefania Mădălina Stoica-Radu, Saule Tamulionyte, Francesco Tiberi, Lorenzo Valente. Con loro, saranno ricevuti in udienza anche i giudici, gli organizzatori ed i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il Christmas Contest è riservato ad artisti fra i 16 e i 35 anni e aperto a brani di tutti i generi musicali, purché inediti. La giuria è composta da Mons. Davide Milani (Segretario Generale della Fondazione Pontificia Cultura per l’Educazione), Silvia Notargiacomo (Conduttrice Radiofonica), M° Adriano Pennino (Direttore d’Orchestra), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali della Repubblica di San Marino) e Dario Salvatori (Critico Musicale).

Il concorso è promosso dalla Fondazione Cultura per l’Educazione con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ed in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. La TV di Stato sammarinese celebrerà il Natale 2024 con la messa in onda del programma, contribuendo alla diffusione dei valori del Concorso.

L’evento è organizzato da Prime Time Promotions in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti, con il supporto di GIVOVA; Il Tempo, Gruppo Netweek (media partner), R101 (radio ufficiale); A.F.F.I. Associazione Fioristi e Floricoltori Italiani (fornitori ufficiali); Forum Theatre, Tech Style e Azienda vitivinicola Ciù Ciù (partner tecnici), Lodovichi Ricevimenti e Radisson Blu GHR Hotel (hospitality partners); G.I.F.T. di Tittarelli Giordano e Graziano snc (fun partner).

Quest’anno, grazie a una collaborazione con l’Associazione dei Romeni in Italia, il Concorso ha visto l’iscrizione di partecipanti provenienti da Romania, Lituania, Moldavia e altri paesi, alcuni dei quali hanno raggiunto le semifinali e concorreranno per la finale.

