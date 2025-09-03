Stazione Trastevere e piazza della Radio, operazione anti degrado della Polizia Locale: rimosso insediamento abusivo

Nuovo intervento per restituire decoro urbano a un’area da tempo segnalata dai cittadini.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – XI Gruppo Marconi e XII Gruppo Monteverde – hanno effettuato un’operazione mirata tra la stazione di Trastevere e piazza della Radio, zona spesso al centro delle cronache per la presenza di insediamenti abusivi.

L’attenzione si è concentrata sul sottopasso pedonale che collega via Baccio Baldini a via Ettore Rolli, più volte indicato come punto critico a causa di bivacchi e giacigli.

Sul posto, insieme alle pattuglie dei caschi bianchi, sono intervenute anche unità della Polizia di Stato e squadre dell’AMA, impegnate nelle operazioni di pulizia.

Nell’area non sono state trovate persone, ma è stata rimossa un’ingente quantità di rifiuti e materiali abbandonati, restituendo maggiore vivibilità al passaggio.

Dal Campidoglio fanno sapere che le verifiche e le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, per evitare che il sottopasso torni a trasformarsi in un luogo di degrado.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.