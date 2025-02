Strage silenziosa sul lavoro: il Lazio guida il triste primato delle morti nel 2024

Il Lazio si conferma la regione con il più alto incremento di vittime sul lavoro nel 2024. Secondo l’ultimo report diffuso dall’Inail, i decessi registrati sono stati 107, ben 18 in più rispetto all’anno precedente. Un dato allarmante che colloca la regione al primo posto in Italia per l’aumento della mortalità nei luoghi di lavoro.

Numeri in crescita e un’emergenza ignorata

L’impennata delle vittime nel Lazio è un campanello d’allarme in un contesto già critico su scala nazionale. L’incremento di quasi il 20% rispetto al 2023 evidenzia un problema irrisolto di sicurezza nei luoghi di lavoro. In media, ogni mese perdono la vita quasi nove lavoratori.

A pagare il prezzo più alto è Roma e la sua provincia, dove tra gennaio e agosto 2024 si sono verificati 55 incidenti mortali, ben 20 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un bilancio tragico che impone una riflessione urgente sulle misure di prevenzione e sulla responsabilità delle istituzioni.

I settori più colpiti e i lavoratori più a rischio

I comparti più esposti sono quelli delle costruzioni e dei trasporti. Nel settore edile si sono registrati 14 decessi, mentre nel settore dei trasporti le vittime sono state 8. La fascia d’età più colpita è quella degli over 50, che rappresentano il 59% delle vittime, seguiti dai lavoratori tra i 35 e i 49 anni (25%) e dagli under 35 (16%).

Ma oltre ai decessi, cresce anche il numero degli infortuni: nel 2024 sono state 41.413 le denunce di incidente sul lavoro, con un aumento di 1.045 casi rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, questi dati potrebbero essere solo la punta dell’iceberg, poiché molti lavoratori, soprattutto quelli impiegati in nero o con contratti precari, evitano di segnalare gli incidenti per paura di ritorsioni o di perdere il posto.

Prevenzione e controlli insufficienti: un sistema che fa acqua da tutte le parti

L’impennata delle morti bianche solleva dubbi sulla reale efficacia delle misure adottate dalle istituzioni per tutelare i lavoratori. Il Piano strategico regionale 2025-2026 prevede fondi per la sicurezza, ma le risorse stanziate sembrano ben lontane dall’essere sufficienti a fronteggiare l’emergenza.

Manca un sistema efficace per verificare la qualità della formazione sulla sicurezza, i controlli sono sporadici e insufficienti, e il personale ispettivo è carente. Inoltre, il fenomeno delle violenze e delle molestie sui luoghi di lavoro resta in gran parte sottovalutato, lasciando molti lavoratori senza adeguata protezione.

Quanto vale una vita?

Di fronte a questi numeri, la domanda è inevitabile: quanto vale la vita di un lavoratore? Il Lazio detiene un primato di cui nessuno vorrebbe vantarsi, ma il problema delle morti sul lavoro non è solo un triste conteggio di numeri. Dietro ogni cifra c’è una storia, una famiglia distrutta, un futuro spezzato.

