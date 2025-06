Stranezze di città, “Casa dell’Acqua” in via Torre Annunziata 1

Nella mia precedente vita, quando correvo e mi allenavo per la maratona non avevo il coaching mentale (disciplina che mira a migliorare le prestazioni individuali attraverso lo sviluppo di abilità cognitive ed emotive).

Per rimanere sulle gambe, negli allenamenti più pesanti mi concentravo sulla fiducia in me stesso, sulle motivazioni per arrivare a fare un buon risultato in gara, sulla gestione dello stress quotidiano (sportivo, lavorativo, familiare).

Nella mia seconda vita da “tapascione” o “cicloturista”, pedalo per parecchi chilometri ogni giorno e mi concentro sull’obiettivo di …riempire la mia borraccia di acqua.

Un giorno vado in bicicletta alla “Fonte Egeria”, l’acqua santa di Roma, zona Appia

Un giorno vado alla “Fonte Capannelle”, l’antica acqua di Roma, zona Capannelle

Un giorno vado alla “Acqua Sacra”, zona Montesacro

Oggi sono andato a via di Torre Annunziata 1 alla “Casa dell’Acqua” .

Ho bevuto acqua potabile, trattata e rigenerata.

Ho bevuto gratis acqua naturale e anche frizzante.

Ho bevuto acqua fresca, che con il caldo di questi giorni è …essenziale

Sono anche un “chiacchierone” e mi sono fatto anche “quattro chiacchiere” con le persone che erano in attesa di usufruire dell’acqua.

