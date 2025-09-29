Stranezze di città, il raggio di sole che ha una storia millenaria alle spalle

Grazie, Angelo Calabrese, che splendida esperienza hai vissuto e la fai vivere anche ai lettori di Abitare A Roma con la tua fotografia dal parco di Tor Tre Teste!

Il monte Cavo ha visto sorgere il sole e i suoi raggi sono arrivati alla pineta del parco di Tor Tre Teste e tu li hai catturati.

Il sole, da sempre, quando nasce s’affaccia sul Monte Cavo e illumina un panorama mozzafiato, per primi i due laghi vulcanici dei Castelli Romani: il lago di Castel Gandolfo e il lago di Nemi.

I raggi del sole, che a mano a mano si allungano, arrivano alla campagna romana, al mare, al monte Circeo e anche a Ponza e Ventotene.

Il monte Cavo o monte Albano con i suoi 950 metri s.l.m.è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia dei Castelli Romani, è la seconda vetta per altezza del complesso dei Colli Albani ed è il cono vulcanico estinto del vecchio Vulcano Laziale, è in un’area di grande pregio naturalistico, storico e archeologico.

Domina i Castelli Romani ed è ben visibile da Roma, si trova nel comune di Rocca di Papa.

Sulla sua vetta sorgeva un importantissimo tempio dedicato a Giove Laziale e si celebravano le Feriae Latinae, feste annuali che riunivano 47 città della Lega Latina.

I consoli romani appena insediati dovevano sacrificare a Giove Laziale, e i generali vittoriosi vi celebravano il trionfo Albano, alternativo o preliminare a quello romano.

Per raggiungere la cima era utilizzata la Via Sacra, un’antica strada lastricata in basalto (ancora in parte ben conservata) che partiva dalla Via Appia, costeggiava il lago Albano e arrivava fino in vetta.

