Stranezze di città, immaginiamo la terrazza del “multipiano” di via F. Tovaglieri… 

Via Francesco Tovaglieri è un anello stradale di circa 1500 metri che inizia e finisce in via Angelo Viscogliosi.

La parte di via che fiancheggia il laghetto del parco di Tor Tre Teste e la biblioteca Gianni Rodari riceve i raggi del sole dal primo mattino.

Il sole nasce da dietro i Monti Lepini e i Colli Albani e la sua luce non trova ostacoli sino al parco di Tor Tre Teste.

La parte di via che fiancheggia “l’ecomostro” o “multipiano” e la chiesa Dio Padre Misericordioso inizia a ricevere i raggi del sole nella tarda mattinata.

La sua luce trova ostacoli nei palazzoni del quartiere.

L’amico Vincenzo Luciani, quando può, la domenica mattina viene a fare visita al suo vecchio quartiere ed ai suoi vecchi amici. Appena calpesta la terra o l’erba del parco di Tor Tre Teste ci telefona e ci invita a fargli compagnia nella passeggiata lenta e nella chiacchierata spensierata lungo i viali sterrati.

Domenica scorsa, con la compagnia di Angelo Calabrese (che spesso ci regala le sue fantastiche foto), abbiamo passeggiato e chiacchierato nel parco e abbiamo anche fatto una puntata al Blue Ice di via Francesco Tovaglieri a “sorseggiare” un buon caffè al bancone del bar.

Dopo il caffè ci siamo accomodati al tavolino esterno per far riposare le nostre stanche articolazioni.

Sul marciapiedi adiacente il Blue Ice al mattino c’è sempre ombra e domenica c’era anche un leggero e fresco venticello di libeccio.

Di fronte al Blue Ice è visibile quel brutto e degradato manufatto grigio “dell’ecomostro” o “multipiano”, ma per come è posizionato i raggi del sole li riceve tutti.

Vincenzo, Angelo ed io lo abbiamo guardato con attenzione e ci siamo detti “come sarebbe bello sorseggiare un buon caffè in una vivace veranda bar e ristorante su quella terrazza assolata e con gli ombrelloni a ripararci”.

Passano i giorni, e quel nostro pensiero è diventato, per me, immaginazione.

Ora sedetevi insieme a me sul divano, chiudete gli occhi e immaginate con me la teorica trasformazione della terrazza “dell’ecomostro” o “multipiano” di via Francesco Tovaglieri in una vivace veranda bar e ristorante .

Quella terrazza” è abbandonata, ha la pavimentazione asfaltata ridotta in pessime condizioni.

In tutto il perimetro sono presenti anche dei lampioni che vediamo nei parcheggi della metropolitana di Roma, sono fissati nell’asfalto e alle spallette di cemento ma sono stati sempre spenti.

È una terrazza che si potrebbe sistemare, togliendo l’asfalto si potrebbe sostituirlo con i sampietrini, che a Roma sono utilizzati per pavimentare le strade o le piazze del centro storico. Si dovrebbero togliere tutti quegli inutili lampioni montati decine di anni fa.

Già dalle prime modifiche la terrazza permetterebbe ai visitatori di godere di un luogo sicuro e con tanta luce naturale in ogni stagione, specialmente al tramonto. Di fatto sarebbe una piazza per il quartiere.

Il sole tramonta sopra il panorama di Roma centro e i suoi stupendi colori non trovano ostacoli sino al parco di Tor Tre Teste

Immaginiamo una terrazza che potrebbe diventare un luogo di incontro per persone di tutte le età, che desiderano trascorrere un po’ di tempo o una serata piacevole in un ambiente unico e suggestivo e con musica in sottofondo selezionata con cura, al fine di creare un’atmosfera sempre rilassante e piacevole.

Immaginiamo assieme un ambiente informale e accogliente, perfetto per una cena romantica, una colazione mattutina, un aperitivo con gli amici o una bella serata di festa.

Immaginiamo che si costruisca un tetto, magari retrattile, si potrebbe anche cenare sotto le stelle nelle serate più belle.

Immaginiamo che si montino delle ampie vetrate, magari scorrevoli e apribili nei mesi più caldi; si otterrebbe un ambiente arioso e luminoso

Immaginiamo un arredamento di tavoli in legno grezzo, sedie in metallo colorato e divanetti in pelle, con lampade in sospensione per illuminare l’ambiente con una luce calda e soffusa.

Immaginiamo una terrazza piena di piante verdi e molteplici fioriere per creare un’atmosfera rilassante e accogliente.

Immaginiamo assieme un bar situato in un angolo della terrazza, un punto focale dell’ambiente con un bancone in legno massiccio e una vasta selezione di cocktail e vini, serviti da barman esperti.

Immaginiamo un ristorante che può offrire un menu che spazia dalla cucina romana tradizionale ai piatti regionali italiani, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti.

Immaginiamo una cucina a vista per mettere ai clienti di osservare i cuochi al lavoro.

Immaginiamo… che si possa valorizzare, dopo quaranta anni, una parte della struttura realizzata a fronte della Convenzione Urbanistica Tor Tre Teste E1.

Nel pensiero e nella poesia di Giacomo Leopardi l’immaginazione non si contrappone alla verità, piuttosto ha il compito di rendere la vita vivibile, di avvicinare l’uomo al suo gran desiderio di piacere infinito.

