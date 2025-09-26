Stranezze di città, Marcelo non vuole voltare lo sguardo

I dubbi non li ha avuti. Ora inizia a dubitare di essere stato troppo fiducioso

Noi di Abitare A Roma abbiamo continuato a portare avanti l’idea di scambiare poche parole con le persone che non conosciamo. La cosa bella è che viene direttamente a “chiacchierare” con noi chi non ci conosce.

Qualche giorno fa ero al pronto soccorso dell’Ospedale Generale M.G. Vannini Figlie di San Camillo a via di Acqua Bullicante.

Durante la lunga e insonne notte mi si è avvicinato Marcelo, che ha due figlie che si allenano presso l’A.s.d. Atletica Tor Tre Teste che ha sede nell’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” a largo Serafino Cevasco.

“Scusami, ti ho visto più volte al parco di Tor Tre Teste e davanti al bar della pista di atletica. Hai fatto sport per anni e so che oggi scrivi su Abitare A Roma, puoi darmi le ultime notizie riguardo al rifacimento della pista di atletica a Tor Tre Teste?

Un anno fa ci sono state fatte promesse dall’assessore Onorato, ma non ci sono ancora aggiornamenti concreti sull’inizio dei lavori.

A settembre 2024, l’assessore Onorato aveva annunciato che la pista sarebbe stata riqualificata con l’intervento di Sport e Salute S.p.A. e che i lavori sarebbero stati una “legacy” degli Europei di Atletica 2024.

Aveva inoltre dichiarato che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro l’estate del 2025.

Un articolo di maggio 2025 riportava che i lavori non erano ancora partiti, e che, nella migliore delle ipotesi, la pista non sarebbe stata pronta prima dell’estate 2026.

Purtroppo, ad oggi non sono disponibili ulteriori notizie o comunicazioni ufficiali che indichino una data certa per l’inizio dell’intervento.

Ultimamente all’impianto Nori ci hanno detto che la situazione è in una fase di stallo e che l’attesa per la riqualificazione dell’impianto sia destinata a prolungarsi. Può essere possibile una cosa del genere?”

Mi ha anche girato una foto/dichiarazione dell’assessore Onorato, che alleghiamo.

Ho promesso a Marcelo che avremmo posto la sua domanda all’assessore Onorato tramite il nostro giornale.

