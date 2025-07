Stranezze di città, rogo di sterpaglie nel parco di Tor Tre Teste

Le fiamme si sono propagate nell’area all’interno del parco di Tor Tre Teste mentre tornavo dal mio giro in bicicletta, che di solito termina all’entrata del parco di Tor Tre Teste di via delle Nespole.

In quel lato di parco c’è un percorso di circa 600 metri (che i frequentatori chiamano biscotto) che porta verso via Pietro Castelli, andando a sinistra, e a largo Cevasco, andando dritto.

Erano circa le 10,30 di domenica 20 luglio 2025, con l’erba di quel lato di parco ritagliata di recente, c’era un po di vento, c’era chi si sarà divertito ad accendere il fuoco, fortunatamente c’era anche chi ha provato a spegnerlo.

