Stranezze di (fuori) città, l’influencer e il pareo sulla spiaggia di Gianola

Con un tono perentorio e sicuro di sé, l’influencer pronuncia una frase che ricorda da vicino il famoso: “lei non sa chi sono io!”, ma con un tocco di modernità l’ha modificata in: “tu non sai che io sono una famosa TikToker!”.

La scena ha messo in luce una dinamica sempre più diffusa in questa nostra era digitale, dove il successo sui social media si traduce, nella mente di alcuni, in un potere o un privilegio da far valere nella vita reale.

Il venditore ambulante, con la sua vita fatta di fatica e lavoro sulla spiaggia infuocata, è rimasto impassibile, per nulla impressionato dal numero di follower o dalla notorietà della ragazza.

Per lui il prezzo del pareo poteva diminuire ma non crollare, e poi la sua dignità valeva più di una manciata di like.

L’episodio, osservato da diversi bagnanti, è diventato rapidamente un argomento di discussione sulla spiaggia.

Molti si sono soffermati su come la percezione di sé possa essere distorta dalla fama online e su come l’arroganza possa prevalere sul buon senso e sul rispetto.

Mentre la TikToker tornava al suo ombrellone, forse già pronta a documentare l’accaduto dal suo punto di vista, il venditore ambulante ha continuato il suo giro, forse senza neanche sapere cosa sia TikTok, ma con la consapevolezza di aver difeso non solo il suo guadagno, ma il rispetto di tanti