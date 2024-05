Stranezze in città, Edoardo aspetta seduto il 556

La “stranezza in città” di oggi l’ho trovata a Tor Tre Teste in via Francesco Tovaglieri, di fronte al civico 329, posizionata alla fermata dell’autobus 556.

Si Tratta di una panchina di plastica al posto della pensilina ATAC, che non c’è mai stata.

Un fai da te, da chi ha voluto esprimere una protesta ed anche … stare comodo in attesa del sospirato 556.

Nella foto si vede solo la panchina, il mio amico Edoardo si è spostato quando ho scattato la foto.

Edoardo mi ha spiegato : “Tutte le mattine esco da casa e prendo l’autobus per andare al mercato rionale di piazza delle Iris a Centocelle, faccio la mia spesa e ritorno a casa sempre con l’autobus.

Salgo sul 556 e ridiscendo dal 556 sempre alla stessa fermata, utilizzo la panchina quando aspetto il mezzo pubblico.

Gli amici miei coetanei utilizzano il telefono cellulare che ha un’applicazione gratuita per muoversi con il mezzo pubblico.

L’applicazione gli suggerisce tutti i percorsi possibili, anche quelli a piedi, per raggiungere la destinazione e anche il tempo del viaggio.

Con l’applicazione ricercano gli orari di una linea specifica, vedono sulla mappa e in tempo reale dove si trova esattamente il mezzo in arrivo.

Ma io non ho lo smartphone e ho tempo a disposizione. Mi accontento della panchina che qualcuno ha recuperato vicino al cassonetto dell’immondizia,dopo che altri l’hanno gettata, e aspetto con comodità l’autobus”.

Edoardo, mio coetaneo, non ha fatto cenno alla nuova linea 550, del percorso accorciato della linea 556 e della soppressione della linea 113.

Nessuno gli ha mai parlato e specificato di quando inizieranno i nuovi servizi ATAC.

Nessuno gli ha pronosticato i tempi dell’iter burocratico che deve essere ancora svolto.



Ad Edoardo, che abita nei palazzi del civico 329, basta, per ora, la panchina di plastica e magari sogna una pensilina ATAC, come quella che c’è in via Francesco Tovaglieri davanti al civico 201.

Scrivendo l’articolo ho pensato al Sig. Vezzoli e alla lettera che ha inviato ad abitare A il 7 dicembre 2009, di cui alleghiamo il link: https://abitarearoma.it/luomo-che-aspettava-il-556/

Ho anche ricordato il nostro articolo del 27 giugno 2023 di cui alleghiamo il link: https://abitarearoma.it/in-attesa-dellarrivo-del-556-da-anagnina-gardenie-e-viceversa/

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati