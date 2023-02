Straordinario successo del concerto degli “Arcadi”

Ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di consensi il concerto di sabato 4 febbraio 2023, dell’orchestra da camera degli “Arcadi”, tenutosi presso il bellissimo teatro Piergiorgio Frassati della parrocchia di San Romano Martire, di via delle Cave di Pietralata 81.

Applausi scroscianti hanno seguito, da parte dei circa cento spettatori e forse anche più, tutti i brani eseguiti, su brani di Vivaldi, Beck, Purcell, Caccini e Von Bingen,

Funziona ottimamente il connubio e l’intesa tra gli organizzatori dell’evento: l’Istituto Musicale Arcangelo Corelli (Direttore Antonello Bucca), il “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” (Presidente Pericle E. Bellofatto), la parrocchia di San Romano Martire (parroco don Julio); con uno sponsor d’eccezione: “Tecnorete”, di via delle Cave di Pietralata 11/B. alla quale va il più sentito ringraziamento.

Gli Arcadi hanno allietato, con la loro musica, la serata del folto pubblico presente in sala, nei giorni in cui, come avevamo già scritto in un precedente articolo, si susseguiranno le celebrazioni dei 50 anni della parrocchia di San Romano Martire, definite, da don Julio, il “Giubileo” della parrocchia di San Romano Martire.