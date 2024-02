Subiaco: Aggredisce e minaccia di morte la moglie, arrestato

La sera dell’11 Febbraio 2024, nel corso di un servizio perlustrativo, in viale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Subiaco sono stati avvicinati da una donna che in evidente stato di agitazione ed in lacrime, ha riferito loro di essere stata costretta, pochi minuti prima, a fuggire dalla propria abitazione, per paura del comportamento violento del marito che in preda i fumi dell’alcol, aveva tentato di aggredirla e l’aveva minacciata di morte.

Subito dopo, alla presenza dei militari, l’uomo ha continuato ad inveire nei confronti della moglie ed a minacciarla di morte, pertanto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Rebibbia.

In sede di denuncia la donna ha inoltre aggiunto che episodi simili si erano verificati spesso in passato, anche in presenza della loro figlia e che in alcuni casi, per le botte ricevute, era dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, ove non aveva però mai riferito la reale origine delle lesioni riportate.