Supermercati come teatro di furti: fermati tre ladri, colpivano tra Dragona e Ostia

Sembravano clienti qualunque, anonimi tra i tanti che affollano i parcheggi dei supermercati. E invece mettevano a segno furti con una tecnica tanto semplice quanto efficace, ormai collaudata e ripetuta con spietata lucidità.

Due donne e un uomo, tutti di origine cubana, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Romanina dopo essere stati colti in flagranza mentre tentavano l’ennesimo colpo ai danni di un’anziana, a cui avevano appena sottratto la borsa con il trucco delle monete gettate a terra.

Il copione era sempre lo stesso: una manciata di spiccioli lasciata cadere “casualmente” dietro l’auto della vittima, in genere una persona distratta o sola, magari appena uscita con la spesa in mano.

Mentre la vittima si piegava per raccoglierle, credendo si trattasse di sue, uno dei malviventi approfittava del momento per afferrare la borsa lasciata incustodita sul sedile.

Una tecnica subdola e rapidissima, che ha fruttato diversi colpi tra Velletri, Dragona, Ostia Antica e Fiumicino. Ma durante l’ultima tappa, in via della Scafa, i tre sono incappati nei poliziotti che da giorni li seguivano.

Gli agenti li avevano riconosciuti grazie a una vettura già segnalata per un colpo simile avvenuto due giorni prima. Così, osservandoli a distanza, hanno assistito alla messa in scena, identica a quella descritta in altre denunce.

L’epilogo è stato concitato. Dopo aver preso la borsa a un’anziana signora appena uscita dal supermercato, i tre hanno tentato la fuga. L’uomo alla guida ha inserito la retromarcia colpendo l’auto della polizia, nel disperato tentativo di allontanarsi.

Poi, una volta fermati, hanno anche aggredito fisicamente gli agenti. Ma il blitz è riuscito e i tre sono stati messi in sicurezza in pochi minuti.

Nell’auto, oltre alla refurtiva riconsegnata alla vittima, sono stati trovati 500 euro in contanti, probabilmente frutto di precedenti colpi messi a segno nelle ore precedenti. L’arresto è stato convalidato e i tre sono stati trasferiti nel carcere di Civitavecchia.

