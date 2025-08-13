Svaligiano un box in zona Quarto Miglio: fermati dalla polizia

L’aria calda di agosto, martedì mattina, via San Pier D’Alcantara, nel cuore del Quarto Miglio, due figure si sono mosse furtive tra i garage di un condominio.

Erano circa le 8:30 quando un uomo di 34 anni e una donna di 22, entrambi di nazionalità romena, hanno forzato l’accesso a un box, certi di poter agire indisturbati.

Dentro, pochi minuti sono bastati per caricare la refurtiva: un trolley e due valigie piene di capi di abbigliamento. Un bottino modesto ma facile da trasportare. Quello che i due ladri non potevano sapere è che qualcuno li stava già osservando.

Gli agenti del commissariato Tuscolano, allertati da una segnalazione, sono arrivati sul posto in silenzio, intercettando la coppia proprio mentre rovistava tra gli scaffali e stipava gli abiti nelle valigie. Colti in flagranza, non hanno avuto il tempo di reagire: le manette sono scattate immediatamente.

Portati in commissariato, per i due è scattata l’accusa di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

