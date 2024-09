Svolta positiva per i precari dell’Asl Roma 1: contratti estesi fino al 16 gennaio 2025

L’incontro del 24 settembre tra una rappresentanza degli amministrativi precari dell’Asl Roma 1, i vertici aziendali e la Regione Lazio ha superato ogni aspettativa, portando a una notizia che cambia il destino di 51 lavoratori.

Questi, il cui contratto era originariamente previsto in scadenza il 30 settembre, potranno continuare a prestare servizio fino al 16 gennaio 2025.

Questi 51 dipendenti, tutti amministrativi, hanno alle spalle anni di lavoro, sia in appalto che come interinali. A partire dal 2020, erano stati assunti tramite un’agenzia per il lavoro, GiGroup S.p.A., e “prestati” all’Asl. Tuttavia, con la conclusione del concorso pubblico per nuovi assistenti amministrativi nel 2023, il loro accordo era stato messo in discussione.

Dal 1° ottobre, infatti, la prospettiva per questi precari era quella di dover abbandonare il posto. Sotto la responsabilità di GiGroup S.p.A., avrebbero ricevuto un rimborso di 800 euro al mese e avrebbero avuto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento, per poi essere definitivamente licenziati con l’erogazione della Naspi da parte dell’INPS.

Ma un colpo di scena, a una settimana dalla scadenza dei contratti, ha cambiato le carte in tavola: la Regione Lazio ha deciso di prorogare i contratti per tutti. “I 51 amministrativi continueranno a lavorare fino al 16 gennaio 2025”, ha confermato l’azienda sanitaria locale.

L’Asl ha spiegato che questi lavoratori verranno impiegati in “attività di supporto legate all’imminente anno giubilare” e offriranno affiancamento ai 138 nuovi assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato grazie al recente concorso.

In pratica, diventeranno dei tutor per i nuovi colleghi, una risorsa fondamentale per garantire una transizione fluida, considerando che il concorso è stato bandito nel 2020 e si è concluso solo ora, anche a causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

“Esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento al presidente Rocca e a tutta la Regione Lazio“, ha dichiarato l’Asl Roma 1, sottolineando l’impegno della giunta regionale nei confronti del personale sanitario. “Questa proroga è un ulteriore segnale di attenzione verso il personale del sistema sanitario, soprattutto dopo le 14mila assunzioni autorizzate recentemente”.

