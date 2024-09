Tagliano e rubano 20 quintali di legna: ladri bloccati dai carabinieri

La scena sembrava uscita da un film d’azione: i carabinieri di Carpineto Romano, con il supporto del nucleo forestale locale, hanno sventato un audace furto di legna a sud della Capitale.

Due uomini, di 53 e 28 anni, originari della provincia di Latina, sono stati sorpresi mentre caricavano una montagna di alberi appena abbattuti su un’auto e su tre muli.

I ladri non avevano esitato a dotarsi di attrezzi da professionisti: motoseghe e strumenti da boscaiolo per portare via ben 20 quintali di legname pregiato, composto da 20 piante di leccio, sono stati scoperti e sequestrati.

L’operazione, che ha visto il fermo dei due uomini e il sequestro del veicolo e degli animali coinvolti, ha messo fine a questo blitz nel bosco.

Il legname è stato restituito al legittimo proprietario del terreno, mentre i ladri sono stati denunciati per furto aggravato.

Questo intervento si inserisce in un’ampia campagna di prevenzione contro il taglio illegale dei boschi, che proseguirà nei prossimi giorni anche nei comuni vicini di Montelanico, Gorga, Gavignano, Segni e Colleferro.

